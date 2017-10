DGAP-News: ADLER Real Estate AG / Schlagwort(e): Rating





Verbessertes Rating von Standard & Poor"s



Neues Corporate rating "BB/Stable Outlook



Berlin, den 24. Oktober 2017: Die international renommierte Ratingagentur Standard & Poor"s Ratings Services hat heute das Rating der ADLER Real Estate AG von bisher



"BB-/Positive Outlook" auf "BB/Stable Outlook" heraufgesetzt.



Nach dem jüngsten Verkauf der Anteile an der ACCENTRO Real Estate AG und den neuen finanziellen Zielsetzungen von ADLER erwartet Standard & Poor"s, dass sich der Verschuldungsgrad von ADLER verbessert und der LTV unter 55 % verringert werden kann.



Dazu Arndt Krienen, Vorsitzender des Vorstands der ADLER Real Estate AG: "Damit ist eingetreten, was wir nach dem Verkauf der ACCENTRO erwartet hatten. Jetzt werden wir daran arbeiten, die Leistungsfähigkeit unserer Gesellschaft sowohl in finanzieller als auch in operativer Hinsicht weiter zu verbessern, um auch den letzten Schritt in Richtung Investment Grade zu machen."



Das ausführliche Rating steht auf den Websites von Standard & Poor"s unter www.standardandpoors.com zur Verfügung.



Ihr Kontakt für Rückfragen:



Dr. Rolf-Dieter Grass



Leiter Unternehmenskommunikation



ADLER Real Estate AG



Telefon: +49 (30) 2000 914 29

