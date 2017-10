DGAP-News: MOLOGEN AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Kapitalmaßnahme





MOLOGEN AG: US-Investor unterzeichnet Aktienbezugsvereinbarung

- US-Investor Global Corporate Finance (GCF) verpflichtet sich bis zu 10 % an MOLOGEN zu erwerben

- Bis zu ca. EUR 10 Mio. Bruttoerlöse in den kommenden Monaten möglich

- Flexible Aktienbezugsvereinbarung: MOLOGEN bezieht nach eigenem Ermessen

- Gesellschaft erreicht einen weiteren strategischen Meilenstein: Gewinnung eines renommierten und sichtbaren US-Investors

Berlin, 24. Oktober 2017 - Das Biotechnologie-Unternehmen MOLOGEN AG (ISIN DE0006637200/WKN 663720) hat heute die Unterzeichnung einer Aktienbezugsvereinbarung mit dem US-Investor Global Corporate Finance (GCF) bekannt gegeben. Demnach verpflichtet sich GCF bis zu 3.394.725 MOLOGEN-Aktien zu kaufen, was etwa 10 % des Gesellschaftskapitals entspricht. Die Aktien werden in mehreren Tranchen aus MOLOGENs Genehmigtem Kapital, entsprechend der Satzung und unter Ausschluss von Bezugsrechten für bestehende Aktionäre ausgegeben. Somit könnte GCF ein neuer wesentlicher Anteilseigner der MOLOGEN werden. Derzeit beabsichtigt MOLOGEN seine Rechte aus der Aktienbezugsvereinbarung in vollem Umfang auszuüben und die neuen Aktien in den kommenden Monaten auszugeben. Demnach könnten MOLOGEN, abhängig vom gegenwärtigen Aktienkurs und vorbehaltlich der vollen Ausübung der Tranchen, Gesamtbruttoerlöse in Höhe von ca. EUR 10 Mio. zufließen. MOLOGEN beabsichtigt, diese Erlöse zur Finanzierung des Geschäftsbetriebs über Q1 2018 hinaus zu nutzen und insbesondere die Strategie "Next Level" weiter umzusetzen. GCF beabsichtigt ein längerfristiges Investment in MOLOGEN.





Nino Scalamandre, Geschäftsführer der GCF: "MOLOGEN macht wesentliche Fortschritte mit seinem klinischen Entwicklungsprogramm, besonders mit Lefitolimod und den Nachfolgemolekülen EnanDIM(R). Wir freuen uns darauf, das Wachstum der Gesellschaft zu fördern und damit die Entwicklung von Produkten gegen Krankheiten für die ein hoher medizinischer Bedarf besteht, wie Krebs und schwere Infektionskrankheiten."





"Mit dieser Vereinbarung haben wir einen wichtigen Meilenstein in der Umsetzung unserer Strategie erreicht. Wir sind stolz darauf, das Vertrauen und die Unterstützung von dem renommierten und sichtbaren US-Investor GCF zu erhalten. Diese Investition wird uns dabei helfen, unser Entwicklungsprogramm mit Lefitolimod voranzutreiben und eine stärkere internationale Präsenz zu erlangen, vor allem auch im US-Markt", sagte Dr. Mariola Söhngen, Vorstandsvorsitzende von MOLOGEN.

"Wir freuen uns, die Unterzeichnung der Aktienbezugsvereinbarung verkünden zu können, durch die die kurz- bis mittelfristige Finanzierung der Gesellschaft sichergestellt werden kann. Dabei verfügen wir über die volle Flexibilität, was den Zeitpunkt und Umfang der Draw Downs angeht. Außerdem steht es uns frei, weitere oder andere Finanzierungsmaßnahmen während der Vertragslaufzeit durchzuführen. Durch die Vereinbarung wird unsere Aktionärsbasis um internationale Investoren erweitert und damit eine gute Basis für weitere Maßnahmen geschaffen", sagte Walter Miller, Finanzvorstand der MOLOGEN.





Die Aktien werden in mehreren Tranchen aus MOLOGENs Genehmigtem Kapital, entsprechend Absatz 4(3) der Satzung, und unter Ausschluss von Bezugsrechten für bestehende Aktionäre ausgegeben. Gemäß der Vertragsbedingungen hat MOLOGEN über einen Zeitraum von 30 Monaten das Recht (aber keine Verpflichtung), nach eigenem Ermessen, mehrere sogenannter "Inanspruchnahmen" ("Draw Down Notice") jeweils in Höhe von bis zu EUR 1 Mio. zu erteilen (gebunden an bestimmte Rahmenbedingungen). Für jede Tranche an Inanspruchnahmen, die MOLOGEN anfordert, kauft GCF neue MOLOGEN-Aktien zu einem Preis, der 95 % des volumengewichteten Durchschnittspreises (VWAP -Volume Weighted Average Price) der Handelsplattform XETRA der nächsten fünf Handelstage nach der Inanspruchnahme entspricht.

Die jeweils kurzfristig zu erfolgenden Ausgaben der Aktien an GCF werden über die Dero Bank AG als Intermediär abgewickelt. Die Ausgabe wird mithilfe einer dauerhaften Aktienleihe sichergestellt bis die neuen Aktien ausgegeben und zum Handel im regulierten Markt an der Wertpapierbörse Frankfurt am Main zugelassen worden sind. Leihgeber ist der Hauptanteilseigner der MOLOGEN AG. Somit könnte dieser Anteilseigner verpflichtet sein, entsprechende Stimmrechtsmeldungen zu veröffentlichen, sofern Meldeschwellen unter- oder überschritten werden.



Über Global Corporate Finance (GCF)



Global Corporate Finance ist ein privates amerikanisches Family Office mit Fokus auf kleine und mittelständische Unternehmen in Wachstumsmärkten und bietet Expertise und Unterstützung im Partnering und bei der Finanzierung. GCF und seine Vorgänger haben über 200 Investitionen in gelisteten Unternehmen an verschiedenen Standorten getätigt.



MOLOGEN AG



MOLOGEN AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das mit einzigartigen Technologien und Wirkstoffen zu den Wegbereitern auf dem Gebiet der Immuntherapien gehört. Neben dem Schwerpunkt Immunonkologie entwickelt MOLOGEN zudem Immuntherapien zur Behandlung von Infektionskrankheiten.



Das Immuntherapeutikum Lefitolimod (MGN1703) ist das Hauptentwicklungsprodukt des Unternehmens und wird als "Best-in-Class" TLR9-Agonist angesehen. Die Behandlung mit Lefitolimod führt zu einer breiten und starken Aktivierung des Immunsystems. Im Gegensatz zu anderen TLR9-Ansätzen besteht Lefitolimod ausschließlich aus natürlicher DNA und ist daher weniger anfällig für unspezifische Nebenwirkungen. Das sich daraus ergebende breite therapeutische Fenster erlaubt sowohl systemische, insbesondere subkutane Anwendung, als auch intra-tumorale Gabe. Aufgrund dieses Wirkmechanismus gilt Lefitolimod als Immune Surveillance Reactivator (ISR) und besitzt das Potenzial, in verschiedenen Indikationen eingesetzt zu werden. Der ISR Lefitolimod (MGN1703) wird zurzeit im Rahmen einer pivotalen Studie für die Erstlinien-Erhaltungstherapie bei Darmkrebs entwickelt. IMPULSE, die Phase-II-Studie in kleinzelligem Lungenkrebs, zeigt positive Ergebnisse in zwei zuvor definierten und klinisch relevanten Patientensubgruppen, auch wenn der primäre Endpunkt "Gesamtüberleben" in der Studienpopulation in dieser sehr herausfordernden Indikation nicht erreicht wurde. Derzeit erfolgen detaillierte Auswertungen der IMPULSE-Daten sowie der kürzlich veröffentlichten TEACH-Daten der Erweiterungsphase. Zudem wird Lefitolimod (MGN1703) derzeit in einer Phase-I-Kombinationsstudie mit dem Checkpoint Inhibitor Ipilimumab (Yervoy(R)) in verschiedenen Krebserkrankungen untersucht. Neben verschiedenen Checkpoint Inhibitoren ist Lefitolimod, das sich in einer klinischen Studie Phase III befindet, einer der wenigen marktnahen Produktkandidaten im Bereich der Immunonkologie.

Die Pipeline von MOLOGEN steht für neue innovative Immuntherapien, insbesondere zum Einsatz gegen Krankheiten, für die ein hoher medizinischer Bedarf besteht.



www.mologen.com

