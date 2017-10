DGAP-News: Xenikos B.V. / Schlagwort(e): Konferenz





Xenikos auf der BIO-Europe(R) 2017 - 23rd Annual International Partnering Conference





25.10.2017 / 14:00







Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





Xenikos auf der BIO-Europe(R) 2017 -



23rd Annual International Partnering Conference





Nimwegen, Niederlande, 25. Oktober 2017 - Xenikos B.V., ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung innovativer Immuntherapien zur Behandlung von Patienten, die an schwerwiegenden Immunkrankheiten oder Abstoßungsreaktionen nach Transplantationen leiden, konzentriert, gab heute bekannt, dass das Unternehmen an der vom 6.-8. November 2017 im CityCube Berlin in Berlin stattfindenden BIO-Europe(R) 2017 - 23rd Annual International Partnering Conference teilnehmen wird.



Auf der Konferenz plant XENIKOS Gespräche mit Partnern aus der pharmazeutischen Industrie, um seinen Produktkandidaten T-GuardTM vorzustellen, der eine Phase-1b/2-Studie zur Behandlung von Steroid-resistenter akuter Graft-versus-Host-Reaktion (Graft-versus-Host Disease, GVHD) abgeschlossen hat. T-Guard(TM) ist eine Kombination zweier Toxin-beladener Antikörper, die gegen T-Zellen gerichtet sind und das patienteneigene Immunsystem bei T-Zell-vermittelten Erkrankungen wie GVHD schonend und schnell zurücksetzen sollen. Das Unternehmen erwartet, Ergebnisse aus seiner klinischen Phase-1b/2-Studie noch vor Ende dieses Jahres vorzulegen.



"T-GuardTM hat bereits ein gutes Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil sowie eine vielversprechende klinische Wirksamkeit gezeigt", sagte Ypke von Oosterhout, CEO von Xenikos. "Wir erwarten, dass wir später in diesem Jahr Top-Line-Ergebnisse der klinischen Phase-1b/2-Studie in Europa für die Zweitlinienbehandlung bei einer Steroid-resistenten akuten GVHD präsentieren werden und freuen uns nun sehr darauf, die Möglichkeiten für den Start einer Zulassungsstudie zu evaluieren, um dieses Produkt so schnell wie möglich für Patienten verfügbar zu machen."



Unternehmen, die Xenikos auf der BIO-Europe treffen möchten, werden gebeten, eine Anfrage über das konferenzeigene Onlinesystem partneringONE(R) zu stellen oder Ypke van Oosterhout unter y.vanoosterhout@xenikos.com direkt zu kontaktieren.



Darüber hinaus steht das Unternehmen Medienvertretern für Interviews und Hintergrundgespräche zur Verfügung.







Über BIO-Europe(R)



Die BIO-Europe ist die führende Partnering-Konferenz der Life Sciences Branche, auf der internationale Entscheidungsträger des Biotechnologie-, Pharma- und Finanzsektors zusammenkommen. Neben der Gelegenheit zum Netzwerken bietet die BIO-Europe die Möglichkeit zur Teilnahme an Workshops und Panelveranstaltungen, ein profiliertes Ausstellungsprogramm sowie Raum für private, vorab vereinbarte Gespräche (One-on-One-Meetings). Insgesamt werden mehr als 3.500 Repräsentanten von über 1.900 Unternehmen aus mehr als 50 Ländern zu dem hochrangigen dreitägigen BIO-Europe 2017 Partnering-Event erwartet.





Über T-Guard(TM)



T-Guard(TM) wird derzeit von Xenikos zur Behandlung bestimmter lebensbedrohlicher immunologischer Komplikationen wie Abstoßungsreaktionen nach Transplantationen, Graft-versus-Host-Reaktionen (GVHD), akute Organabstoßung sowie mehrerer schwerer Autoimmunerkrankungen entwickelt. T-Guard(TM) ist eine Kombination zweier Toxin-beladener Antikörper, die gegen T-Zellen gerichtet sind. Das Produkt hat das therapeutische Potenzial, das patienteneigene Immunsystem bei T-Zell-vermittelten Erkrankungen schonend und schnell zurückzusetzen. Sobald der Wirkstoff in den Körper injiziert wurde, identifiziert und eliminiert T-Guard(TM) gezielt adulte T-Zellen und hier vor allem die aktivierten T-Zellen. Die besondere Kombination von Immuntoxinen, die zur Herstellung von T-Guard(TM) verwendet werden, soll eine einzigartige Mischung aus synergistischer Wirksamkeit, einer hohen Spezifität und verschiedenen, schonenden Wirkmechanismen ermöglichen. Präklinische Studien haben gezeigt, dass T-Guard(TM) hoch effektiv aktivierte T-Zellen eliminiert und durch apoptotische Mechanismen (programmierter Zelltod), die mit minimalen Nebenwirkungen verbunden sind, seine Wirkung entfaltet. Ein Vergleich zu historischen Kontrollen institutioneller Behandlungsstandards führt zu der Annahme, dass durch T-Guard(TM)"s gezielte Wirkungsweise Patienten weniger anfällig gegenüber opportunistischen Infektionen sind. In einer klinischen Proof-of-Concept-Studie erwies sich T-Guard(TM) als gut verträglich; starke biologische und klinische Ansprechraten konnten beobachtet werden. T-Guard(TM) befindet sich derzeit in Europa in Phase-I/II der klinischen Entwicklung als Zweitlinienbehandlung von Steroid-resistenten akuten Graft-versus-Host-Reaktionen (GVHD). Der primäre Endpunkt der Studie ist die Ansprechrate nach 28 Tagen. Sekundäre Endpunkte umfassen die Überlebensdauer nach 180 Tagen; Sicherheit und Verträglichkeit werden ebenfalls untersucht. Zwischenergebnisse dieser Studie zeigten eine starke klinische Ansprechrate und deuten auf eine wesentliche Verbesserung gegenüber publizierten institutionellen historischen Überlebensraten hin. Darüber hinaus zeigten die Ergebnisse ein kontrollierbares Nebenwirkungsprofil ohne schwere Infusions-Reaktionen. T-Guard(TM) hat von der europäischen Zulassungsbehörde EMA und der amerikanischen FDA den "Orphan-Drug-Status" (Arzneimittel für besonders seltene Krankheiten) erhalten. Der Start einer potenziell zulassungsrelevanten Studie ist für die zweite Jahreshälfte 2017 geplant.





Über Xenikos B.V.



Xenikos B.V. entwickelt neue, innovative Immuntherapien die dabei helfen sollen, die Gesundheit der Patienten wiederherzustellen und Leben zu retten. Die vom Unternehmen entwickelten neuartigen Therapieverfahren basieren auf der Wirkung konjugierter Antikörper, die das Potenzial haben, das patienteneigene Immunsystem bei schweren Immun-Erkrankungen oder Abstoßungsreaktionen nach Transplantationen effizient und schnell zurückzusetzen. Xenikos" Lead-Kandidat T-Guard(TM) befindet sich derzeit in der klinischen Entwicklung als Zweitlinienbehandlung von Steroid-resistenter akuter Graft-versus-Host-Reaktionen (GVHD). Weitere Informationen erhalten Sie unter www.xenikos.com .







Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:



Unternehmenskontakt:

Medienkontakt:





Xenikos B.V.

MC Services AG

Ypke van Oosterhout

Dr. Solveigh Mähler

Chief Executive Officer

Phone: +49 211 529 252 19

Phone: +31 24 3000100

Email: solveigh.maehler@mc-services.eu

Mobile: +31 6 11017611



Email: y.vanoosterhout@xenikos.com





























25.10.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de