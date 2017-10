DGAP-Ad-hoc: Baumot Group AG / Schlagwort(e): Personalie





Baumot Group AG: Aufsichtsratsmitglied Dr. Gerald Weber legt aufgrund seiner anderweitig hohen Arbeitsbelastung zum 27.11.2017 sein Amt nieder





27.10.2017





Baumot Group AG: Aufsichtsratsmitglied Dr. Gerald Weber legt aufgrund seiner anderweitig hohen Arbeitsbelastung zum 27.11.2017 sein Amt nieder



Königswinter, 27. Oktober 2017. Die Baumot Group AG (WKN A0LSAT), Anbieter im Bereich der Abgasnachbehandlung, gibt hiermit bekannt, dass das Aufsichtsratsmitglied Herr Dr. Gerald Weber sein Amt zum 27.11.2017 niederlegt. Grund hierfür ist sein extrem hohes Arbeitspensum, das sich aus seiner Geschäftsführertätigkeit bei einem führenden Maschinenbauunternehmen ergibt. Diese Funktion fordert von Dr. Weber auch eine hohe Reisetätigkeit nach Fernost, weshalb er zukünftig zeitlich zu gebunden ist, um seine Funktion als Aufsichtsrat der Baumot Group AG weiterhin ausfüllen zu können.



Dr. Gerald Weber bedauert den Zeitpunkt seines Austritts, da er von der positiven Entwicklung in den kommenden Jahren überzeugt ist. Er wird dem Unternehmen auch weiterhin mit Rat und Kontakten zur Seite stehen.



Vorstand und Aufsichtsrat der Baumot Group AG bedauern Herrn Dr. Webers Schritt sehr und danken ihm für die vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit der letzten Jahre und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.



Die Gesellschaft wird unverzüglich an der Bestellung eines Nachfolgers arbeiten.







Über die Baumot Group:





Die Baumot Group AG ist ein führender Anbieter im Bereich der Abgasnachbehandlung. Diese Produkte und Dienstleistungen setzt Baumot branchenübergreifend in den Geschäftsfeldern OEM (Erstausrüstung), Retrofit (Nachrüstung) und Aftermarket (Ersatzteile) ein. Zu den Branchen zählen insbesondere On-Road (z.B. Pkw, Lkw und andere Nutzfahrzeuge) und Off-Road (z.B. Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen oder stationäre Anlagen).



Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www.baumot.de



Die Aktie der Baumot Group AG notiert im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse.



