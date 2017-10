DGAP-News: BB BIOTECH AG / Parola (s): Altro





BB BIOTECH AG: Informazioni relative alla direttiva europea MiFID ll (con materiale supplementare)





30.10.2017 / 17:40





Comunicato stampa del 30 ottobre 2017



Informazioni relative alla direttiva europea MiFID ll







Nell"ambito della nuova direttiva finanziaria europea MiFID ll che entrerà in vigore nel 2018, le società finanziarie sono obbligate a rendere trasparenti verso il cliente i costi di ricerca, nonché di definire come tali spese vengano finanziate. Bellevue Asset Management, mandataria di BB Biotech AG, informa che si farà carico di tutte le spese di ricerca e non le addebiterà agli azionisti.







Per ulteriori informazioni



Luca Fumagalli, telefono +39 272 14 35 38, e-mail luca.fumagalli@bm.com



Maria-Grazia Alderuccio, telefono +41 44 267 67 14, e-mail mga@bellevue.ch

www.bbbiotech.com





Profilo aziendale



BB Biotech acquista partecipazioni in società attive nel settore biotech, caratterizzato da un"elevata crescita, ed è oggi uno dei maggiori investitori a livello mondiale in questo comparto. BB Biotech è quotata sulle borse valori di Svizzera, Germania e Italia. La focalizzazione delle partecipazioni è incentrata sulle società biotech quotate in borsa specializzate nello sviluppo e nella commercializzazione di farmaci innovativi. Ai fini della selezione delle partecipazioni, BB Biotech fa affidamento sull"analisi fondamentale di medici e biologi molecolari di rinomata fama. Il Consiglio di Amministrazione vanta inoltre una pluriennale esperienza in campo sia industriale che scientifico.





Materiale supplementare per il messaggio:



Documento: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=GUPNPUAQIY

Titolo del documento: Comunicato stampa





30.10.2017 I servizi di distribuzione di DGAP comprendono informazioni privilegiate, notizie finanza e comunicati stampa.Archivio media al http://www.dgap.de