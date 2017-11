DGAP-Ad-hoc: Air Berlin PLC / Schlagwort(e): Sonstiges





Drohende Masseunzulänglichkeit der Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG



Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung, MAR)



London, 1. November 2017 - Air Berlin PLC teilt mit, dass der Sachwalter in dem heute eröffneten Insolvenzverfahren über das Vermögen der Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG, Rechtsanwalt Prof. Dr. Lucas F. Flöther, heute gegenüber dem Amtsgericht Berlin-Charlottenburg angezeigt hat, dass die Masse voraussichtlich nicht ausreichen wird, um die bestehenden, über die Kosten des Insolvenzverfahrens hinausgehenden Masseverbindlichkeiten im Zeitpunkt der Fälligkeit zu erfüllen (sogenannte drohende Masseunzulänglichkeit, §§ 208 Abs. 1 Satz 2, 285 InsO).



Mitteilende Person:



Friedrich Floto, Senior Vice President Group Finance & Investor Relations



E-Mail: ir@airberlin.com



