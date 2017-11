Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen





07.11.2017 / 18:12







Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.









































1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen







a) Name

Name und Rechtsform:

Sabine Plattner GmbH & Co. Beteiligungs-KG



2. Grund der Meldung







a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu:

Titel:

Prof. Dr. h.c. mult.

Vorname:

Hasso

Nachname(n):

Plattner

Position:

Aufsichtsrat







b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht







a) Name

SAP SE





b) LEI

529900D6BF99LW9R2E68



4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften







a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:

Aktie

ISIN:

DE0007164600





b) Art des Geschäfts

Verkauf





c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)

Volumen

100,1997989 EUR





1502996,98 EUR



100,0245000 EUR





1500367,50 EUR



100,0000000 EUR





1500000,00 EUR



99,9706980 EUR





499853,49 EUR



99,1332582 EUR





1982665,16 EUR



99,7070247 EUR





498535,12 EUR



99,6064987 EUR





498032,49 EUR



99,6181973 EUR





498090,99 EUR



99,4865260 EUR





497432,63 EUR



99,0752673 EUR





495376,34 EUR



99,3004933 EUR





496502,47 EUR



99,2513920 EUR





496256,96 EUR



99,0688513 EUR





495344,26 EUR



99,0758487 EUR





495379,24 EUR



98,7636500 EUR





493818,25 EUR



98,4794472 EUR





1477191,71 EUR



98,5772880 EUR





1478659,32 EUR



98,6386096 EUR





1479579,14 EUR



98,6042772 EUR





1479064,16 EUR



98,5793182 EUR





3943172,73 EUR



98,6635138 EUR





3946540,55 EUR



98,7151354 EUR





3948605,42 EUR



98,5660252 EUR





3942641,01 EUR



98,7900000 EUR





13830600,00 EUR







d) Aggregierte Informationen

Preis

Aggregiertes Volumen

99,0828073 EUR





47559747,50 EUR







e) Datum des Geschäfts

2017-11-02; UTC+1





f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes



