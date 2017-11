DGAP-News: MediClin AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen





MediClin AG: Der Konzernumsatz stieg in den ersten neun Monaten 2017 um vier Prozent auf 452,5 Mio. Euro





08.11.2017 / 17:33







Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





Offenburg, 8. November 2017 - Die MEDICLIN Aktiengesellschaft (MediClin) erzielte in den ersten neun Monaten 2017 einen Konzernumsatz in Höhe von 452,5 Mio. Euro und damit gegenüber dem Vorjahr ein Umsatzplus von 17,3 Mio. Euro oder 4,0 %. Das Konzernbetriebsergebnis von 19,4 Mio. Euro lag über dem Vorjahreswert von 17,8 Mio. Euro und beinhaltet einen Einmaleffekt aus einer Akquisition. Das den Aktionären der MEDICLIN Aktiengesellschaft zuzurechnende Konzernergebnis betrug 15,3 Mio. Euro (9 M 2016: 12,5 Mio. Euro) und das Ergebnis je Aktie 0,32 Euro (9 M 2016: 0,26 Euro).



Personalaufwendungen auch wegen Erweiterung des Leistungsangebots deutlich gestiegen



Gegenüber dem Vorjahreszeitraum haben sich die Personalaufwendungen deutlich erhöht (+19,5 Mio. Euro oder +7,7 %). Die Gründe hierfür sind Entgelterhöhungen aber auch eine gestiegene Zahl von Mitarbeitern (+307 Vollzeitkräfte oder +4,6 %). Die Erhöhung der Mitarbeiterzahl ergibt sich aus einem erweiterten Leistungsangebot, aus regulatorischen Vorgaben seitens des Gesetzgebers, die erhöhte Strukturanforderungen bedingen sowie aus Vorleistungen, die erbracht werden, um das medizinische, therapeutische und pflegerische Angebot erweitern zu können. Unterproportional zum Umsatzanstieg stiegen die Materialaufwendungen. Die Abschreibungen und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen veränderten sich im Rahmen der Erwartungen.



Umsatzanstieg in allen Segmenten und im Geschäftsfeld Pflege



In den ersten neun Monaten 2017 lag der Umsatz im Segment Postakut in Höhe von 277,9 Mio. Euro um 15,0 Mio. Euro oder 5,7 % über dem Vergleichswert des Vorjahres. Zum Umsatzanstieg hat die gute Auslastung der Kapazitäten in der Neurologie, der Akut-Neurologie, der Psychosomatik, der Orthopädie sowie der Geriatrie beigetragen. Im Segment Akut erhöhte sich der Umsatz um 1,6 Mio. Euro oder 1,0 % auf 159,9 Mio. Euro. Der Umsatz des Geschäftsfelds Pflege stieg um 0,6 Mio. Euro auf 11,5 Mio. Euro.



Im Segment Postakut lag das Ergebnis bei 14,8 Mio. Euro (9 M 2016: 14,3 Mio. Euro); die Segment-EBIT-Marge beträgt 5,3 %. Trotz hoher Aufwendungen im Segment Akut konnte im 3. Quartal 2017 ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt werden. Damit hat sich die positive Ergebnisentwicklung des 2. Quartals im 3. Quartal fortgesetzt. Das Segmentergebnis betrug -0,9 Mio. Euro (9 M 2016: 2,9 Mio. Euro). Das Segment Sonstige Aktivitäten, hier das Geschäftsfeld Service, beinhaltet im Segmentergebnis die Neubewertung der Vermögenswerte aus einer Akquisition in Höhe von 5,5 Mio. Euro.



Hohe Investitionen sichern zukünftige Geschäftsentwicklung



In den ersten neun Monaten 2017 wurden 35,9 Mio. Euro (brutto) investiert (9 M 2016: 18,2 Mio. Euro). Zum 30. September 2017 betrugen die liquiden Mittel 28,2 Mio. Euro (31.12.2016: 41,6 Mio. Euro). Die Eigenkapitalquote betrug zum Stichtag 54,6 %.



Guidance für den Konzern bestätigt



Aufgrund der bisherigen Geschäftsentwicklung geht der Vorstand für das Geschäftsjahr 2017 davon aus, dass die Guidance erfüllt wird. Für den Konzern erwartet er ein Umsatzplus in Höhe von 4,0 % und ein Konzernbetriebsergebnis zwischen 24,0 Mio. Euro und 27,0 Mio. Euro.



Der Zwischenbericht zum 30. September 2017 ist auf der Internetseite der MediClin in Deutsch und Englisch verfügbar. www.mediclin.de



/



Über die MediClin AG (Ticker: MED; WKN: 659 510)



Die MediClin ist ein bundesweit tätiger Klinikbetreiber und ein großer Anbieter in den Bereichen Neuro- und Psychowissenschaften sowie Orthopädie. Mit 36 Klinikbetrieben, sieben Pflegeeinrichtungen und neun Medizinischen Versorgungszentren ist die MediClin in elf Bundesländern präsent und verfügt über eine Gesamtkapazität von knapp 8.300 Betten. Bei den Kliniken handelt es sich um Akutkliniken der Grund-, Regel- und Schwerpunktversorgung sowie um Fachkliniken für die medizinische Rehabilitation. Für die MediClin arbeiten knapp 9.600 Mitarbeiter.



MediClin ─ ein Unternehmen der Asklepios-Gruppe.



Wichtiger Hinweis:



Diese Pressemitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf Annahmen und Schätzungen beruhen. Auch wenn der Vorstand der MediClin AG der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen aufgrund von verschiedenen Einflussfaktoren erheblich abweichen. Dazu gehören beispielsweise die Veränderung der konjunkturellen Situation in Deutschland, Gesetzesänderungen die das Gesundheitswesen betreffen, Veränderungen im Ausgabeverhalten der Kostenträger. MediClin übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Presseerklärung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden.



























08.11.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de