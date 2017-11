DGAP-News: alstria office REIT-AG / Schlagwort(e): Anleihe





Pressemitteilung



alstria office REIT-AG platziert Anleihe im Nominalwert von EUR 350.000.000



- Euro denominierte, unbesicherte, festverzinsliche Anleihe im Nominalwert von EUR 350.000.000 und einem Kupon von 1,5% dient dem teilweisen Rückkauf existierender Anleihen



- Kombinierte Transaktion verlängert die durchschnittliche Laufzeit der Finanzverbindlichkeiten, verbessert das Risikoprofil der Verbindlichkeiten und senkt alstrias Finanzierungskosten



Hamburg, 8. November 2017 - Die alstria office REIT-AG (Symbol: AOX, ISIN: DE000A0LD2U1), ("alstria") gibt die erfolgreiche Platzierung einer unbesicherten, festverzinslichen Unternehmensanleihe bekannt.



Die Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit bis November 2027, einem Gesamtnennbetrag von EUR 350.000.000 und einem Kupon von 1,5% wird in einer Stückelung von EUR 100.000 begeben. Der Emissionserlös der Anleihe dient dem teilweisen Rückkauf der bestehenden Unternehmensanleihen (ISIN: XS1323052180 und XS1346695437) oder der Rückzahlung von Bankkrediten. Die Einladung zur Andienung der existierenden Anleihen wurde heute veröffentlicht.



Die Anleihe hat ein BBB Rating der Ratingagentur Standard & Poor"s Rating Services (S&P) erhalten und wird am oder um den 15. November 2017 begeben. Das langfristige Emittentenrating der alstria office REIT-AG durch S&P liegt ebenfalls bei BBB. Die Unternehmensanleihe wird an der Luxemburger Wertpapierbörse zum Handel zugelassen werden. Die Kennnummern lauten: ISIN: XS1717584913, Common Code: 171758491.



"Die heute platzierte Unternehmensanleihe und der beabsichtigte teilweise Rückkauf existierender Anleihen haben einen deutlich positiven Effekt auf die Restlaufzeit unserer Finanzverbindlichkeiten, wirken sich positiv auf die weitere Diversifikation des Fälligkeitenprofils aus und reduzieren damit das Refinanzierungsrisiko", sagt Olivier Elamine, CEO der alstria office REIT-AG. "Das aktive Management unserer Finanzverbindlichkeiten zielt darauf ab, die derzeit günstigen Finanzierungskonditionen zu nutzen und unseren zukünftigen Cashflow zu verbessern."



Die Transaktion wurde von der UBS Investment Bank und BNP Paribas als Joint Bookrunners begleitet.



Kontakt:



alstria office REIT-AG



Ralf Dibbern



Head of IR & PR



Bäckerbreitergang 75



20355 Hamburg



T +49 40 22 63 41-329



F +49 40 22 63 41-229



rdibbern@alstria.de



Über alstria:



Die alstria office REIT-AG ist der führende Immobilienmanager in Deutschland und konzentriert sich ausschließlich auf deutsche Büroimmobilien in ausgewählten Märkten. Unsere Strategie basiert auf dem Besitz und dem aktiven Management unserer Immobilien über ihren gesamten Lebenszyklus. Wir verfügen über eine tiefe Kenntnis unserer Märkte und bieten unseren Mietern einen umfassenden Service. alstria strebt die Schaffung langfristig nachhaltiger Werte an, nutzt aber auch Ineffizienzen in den Märkten zur Erzielung kurzfristiger Arbitragegewinne. Das Portfolio umfasst 119 Gebäude mit einer vermietbaren Fläche von 1,6 Mio. qm und einem Gesamtportfoliowert von EUR 3,2 Mrd.



