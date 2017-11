DGAP-Ad-hoc: ADLER Real Estate AG / Schlagwort(e): Ankauf





ADLER Real Estate AG: Erwerb von rd. 700 Neubauapartments im Zentrum von Berlin (Europa City)





Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 Marktmissbrauchsverordnung



- Rd. 700 Neubauapartments im Rahmen eines Share Deals erworben



- Projektentwicklung soll Ende 2019 abgeschlossen sein



- Jährlicher Beitrag zu Nettomieteinnahmen von ca. EUR 11 Millionen erwartet







Berlin, den 13. November 2017 - Die ADLER Real Estate AG hat heute über eine mittelbare Tochtergesellschaft einen Kaufvertrag über den Erwerb von 94,9 Prozent der Anteile an acht Projektentwicklungsgesellschaften abgeschlossen, die auf weitgehend unbebauten Flächen in Berlin Mitte (Europa City) die Immobilienprojektentwicklung "Wasserstadt Mitte" umsetzen. Die Projektentwicklung sieht die Errichtung von rd. 700 Wohneinheiten mit rd. 44.000 qm Wohnfläche und zusätzlich rd. 5.200 qm Büro- und Gewerbeflächen vor. Erste Baumaßnahmen sind bereits erfolgt. Die Projektentwicklung soll gemäß heutiger Planung Ende 2019 abgeschlossen sein.



Die von ADLER bis zur Fertigstellung des Projekts zu zahlende Gegenleistung beträgt insgesamt bis zu EUR 120 Millionen. Nach Fertigstellung und Vermietung des Projekts, die innerhalb der nächsten rund drei Jahre erfolgen sollen, erwartet ADLER einen indikativen Marktwert in Höhe von rund EUR 385 Millionen und jährliche Nettomieteinnahmen von ca. EUR 11 Millionen.



