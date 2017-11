DGAP-Ad-hoc: Air Berlin PLC / Schlagwort(e): Insolvenz





Air Berlin Finance B.V.: Air Berlin Finance B.V. für insolvent erklärt





14.11.2017 / 22:13 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.







Air Berlin Finance B.V. für insolvent erklärt



Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung, MAR)



Amsterdam, 14. November 2017 - Die Air Berlin Finance B.V. teilt mit, dass das zuständige Gericht in Amsterdam heute den am 25. August 2017 gewährten vorläufigen Zahlungsaufschub hinsichtlich der Air Berlin Finance B.V. aufgehoben und die Air Berlin Finance B.V. für insolvent erklärt hat.



Mitteilende Person:



Michelle Johnson, Director



E-Mail: ir@airberlin.com



Air Berlin Finance B.V., De entree 99 - 197, 1101 HE Amsterdam, Niederlande; ISIN DE000A1HGM38 (Wandelanleihe 2013), Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse; ISIN DE000A19DMC0 (Wandelanleihe 2017), Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse

















