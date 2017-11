DGAP-News: SKW Stahl-Metallurgie Holding AG / Schlagwort(e): Verkauf





Presseinformation



SKW verkauft Spezialmetallgeschäft der Tochtergesellschaft ESM Group



- Vereinbarung mit britischem Technologieunternehmen Luxfer Holdings PLC geschlossen



- Schritt zur Konzentration auf die Kerngeschäfte im Stahlbereich



München/Salford (England), 14. November 2017 - Die britische Luxfer Holdings PLC, ein weltweit agierendes Technologieunternehmen, hat einen Vertrag zum Erwerb des Spezialmetallgeschäfts der ESM Group Inc. geschlossen, einer 100%igen Tochtergesellschaft der SKW Stahl-Metallurgie Holding AG. Die Vereinbarung schließt den Erwerb der Fertigungsstätte in Saxonburg (US-Bundesstaat Pennsylvania) ein.



Die ESM Group Inc. und ihre Schwestergesellschaft Affival Inc. bieten der Stahlindustrie weltweit Entschwefelungsmittel, Fülldrähte und entsprechende Planungsleistungen an. Die Fertigungsstätte in Saxonburg stellt eine Vielzahl von Magnesium basierten Chips, Granulaten sowie gemahlenen und zerstäubten Pulvern her. Die zu übernehmenden Aktivitäten sollen in die bestehende Luxfer-Einheit Magnesium Elektron eingebracht werden.



Dr. Kay Michel, Vorstand (CEO) der SKW Stahl-Metallurgie Holding AG: "Durch den Verkauf unseres Spezialmetallgeschäfts und der Produktionsanlage in Saxonburg kann sich die ESM Group Inc. auf ihr Kerngeschäft Stahl konzentrieren. Die Transaktion ist somit ein weiterer Baustein im Rahmen der laufenden Sanierung und Neuausrichtung der SKW-Gruppe."



Alok Maskara, CEO von Luxfer: "Wir heißen die Mitarbeiter des Spezialmetallgeschäfts bei Luxfer herzlich willkommen. Durch den Erwerb stärken wir unser Produktportfolio, um unseren Kunden auch weiterhin Produkte und Services von höchster Qualität anbieten zu können."



Abhängig von der Beibringung der erforderlichen Genehmigungen und Zustimmungen durch die jeweilige Partei soll der Vollzug der Transaktion nach dem gemeinsamen Verständnis von Luxfer und SKW innerhalb der nächsten Wochen erfolgen.







Über die SKW Stahl-Metallurgie Holding AG und den SKW Metallurgie-Konzern



Der SKW Metallurgie-Konzern ist Weltmarktführer bei chemischen Zusatzstoffen für die Roheisenentschwefelung sowie bei Fülldrähten und anderen Produkten für die Sekundärmetallurgie. Die Produkte des Konzerns ermöglichen Stahlproduzenten die effiziente Herstellung hochwertiger Stahlprodukte. Zu den Kunden zählen die weltweit führenden Unternehmen der Stahlbranche. Der SKW Metallurgie-Konzern kann auf mehr als 50 Jahre metallurgisches Know-how zurückblicken und ist heute in mehr als 40 Ländern aktiv. Die Gesellschaft ist außerdem ein führender Anbieter von Quab Spezialchemikalien, die vorrangig in der weltweiten Produktion industrieller Stärke für die Papierindustrie eingesetzt werden.



Die Zentrale des SKW Metallurgie-Konzerns befindet sich in Deutschland; die Produktionsstandorte liegen in Frankreich, den USA, Kanada, Mexiko, Brasilien, Südkorea, Russland, der VR China und Indien (Joint Venture). Der Konzern erzielte 2016 einen Gesamtumsatz von 230 Mio. Euro und beschäftigt rund 560 Mitarbeiter (Stand: 31. Dezember 2016).



Die Aktien der SKW Stahl-Metallurgie Holding AG notieren seit dem 1. Dezember 2006 im Prime Standard der Wertpapierbörse in Frankfurt/M. (Deutschland), seit 2011 (Umstellung auf Namensaktien) unter WKN SKWM02 und ISIN DE000SKWM021.



