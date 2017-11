DGAP-News: PNE WIND AG / Schlagwort(e): Sonstiges





PNE WIND AG: Strategische Entwicklung zum Clean Energy Solution Provider





15.11.2017 / 11:00







Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.









Corporate News



PNE WIND AG: Strategische Entwicklung zum Clean Energy Solution Provider



- Gesamte Wertschöpfungskette der Erneuerbaren Energien im Blick



- Margen verbessern und Volatilität vermindern



- Neue Märkte und Technologien







Cuxhaven/Frankfurt, 15. November 2017 - Die PNE WIND AG richtet ihr operatives Geschäft strategisch neu aus und stellt ihre Aktivitäten national wie international auf eine deutlich breitere Basis: "Wir werden uns vom Spezialisten für Projektierung, Bau und Betrieb von Windparks zum Anbieter von Lösungen für saubere Energie weiterentwickeln. Als "Clean Energy Solution Provider" wollen wir unser Service-Angebot ausweiten und werden neue Märkte und Technologien besetzen", beschreibt Markus Lesser, Vorstandsvorsitzender der PNE WIND AG, die Grundzüge der neuen Strategie. Ziel ist es, die Volatilität der Erträge zu verringern und neue Margenpotentiale zu erschließen.



PNE WIND reagiert mit der neuen strategischen Ausrichtung auf Veränderungen in den Märkten und bei den Rahmenbedingungen für den Ausbau der Erneuerbaren Energien. Während Erneuerbare Energien weltweit in den kommenden Jahren dynamisch wachsen werden, sind in einzelnen, etablierten Märkten aber auch gegenläufige Entwicklungen zu beobachten. Förderungen für Windenergie werden gekürzt und Vergütungssysteme auf Ausschreibungen oder andere Marktmechanismen umgestellt. Der Zubau der Windenergie wird in manchen Ländern begrenzt. Das verschärft den Wettbewerbsdruck. Die Optimierung der Kosten rund um ein Projekt gewinnt daher immer mehr an Bedeutung.



Diesen Entwicklungen trägt die PNE WIND AG mit einer Ausweitung des operativen Geschäfts Rechnung und wird als Clean Energy Solution Provider die enormen Chancen aus der Wandlung der Märkte nutzen. Das Ziel ist klar definiert: "Unsere strategische Neuausrichtung umfasst künftig nahezu die gesamte Wertschöpfungskette der Erneuerbaren Energien. Aus unserer jetzigen Position der Stärke heraus wollen wir Projekte und Lösungen zur Planung, Errichtung und zum Betrieb von Erneuerbare Energien Kraftwerken entwickeln und realisieren", sagt Markus Lesser.



Projektentwicklung und Portfolio



Projektentwicklung bleibt das Kerngeschäft. Dazu zählen unter anderem die Entwicklung von Qualitätsprojekten, der Aufbau eines neuen europäischen Windpark-Portfolios mit rund 200 MW bis 2020 und technologieübergreifende Projekte sowie weitere Servicedienstleistungen.



Technologien



Neben der Windenergie sollen künftig auch Photovoltaik, Speicherung und Power-to-Gas wesentliche Bausteine der Unternehmensstrategie sein. Neu wird die Entwicklung von Power-to-Gas-Projekten mit einem Schwerpunkt bei der Erzeugung von Wasserstoff sein. Damit wird der Einstieg in die Segmente Mobilität und Wärme aus Erneuerbaren Energien geplant. In der Verbindung von Windparks, Photovoltaikanlagen und Speichern will die PNE WIND AG künftig auch Erneuerbare Energien Kraftwerke und Insellösungen entwickeln. Dabei können wesentliche Erfahrungen aus der Windenergieprojektierung genutzt werden, denn die Kernprozesse sind gleich.



Märkte



Neben den etablierten Märkten für Windenergie wie Deutschland, Frankreich oder USA rücken für die PNE WIND AG künftig auch Schwellenländer etwa in Lateinamerika, im mittleren und fernen Osten sowie in Afrika, die ein großes Potential für die Entwicklung von Erneuerbaren Energien haben, in den Fokus. Diese zeichnen sich durch hohen Energiebedarf aus. Kooperationen mit erfahrenen Partnern gewährleisten sichere Investments in diesen Ländern.



Dienstleistungen



Zusätzliche Dienstleistungen etwa beim Betriebsmanagement und weitere Finanzierungslösungen für Projekte der Erneuerbaren Energien stehen ebenfalls für eine Ausweitung der Aktivitäten der PNE WIND AG. Auch anorganisches Wachstum durch Kooperationen, Beteiligungen oder Übernahmen von Unternehmen aus der Photovoltaik-, der Batterie- und Speicherbranche ist möglich.



Energy Supply Management



Die Optimierung von Windparks steht ebenso auf der Agenda wie Offshore-Dienstleistungen, die Ausweitung des Betriebsmanagements für Windparks und Umspannwerke auch auf Photovoltaikprojekte und der Aufbau von technologieübergreifendem Knowhow. Zusätzlich soll die Stromerzeugung aus eigenen Kapazitäten durch Stromhandel und eigene Vermarktung von Strom und Gas aufgewertet werden. Eine Veredelung des Stroms wird erreicht, in dem die weitere Wertschöpfung mit betrachtet wird.



Umsetzung / Smart Development



Um die erweiterte Strategie intensiv vorzubereiten wurde in Hamburg eine Gruppe von spezialisierten Mitarbeitern zusammengestellt, die Geschäftsmöglichkeiten mit neuen Produkten sowie in neuen Märkten entwickeln und umsetzen sollen. Markus Lesser: "Wir nennen das Smart Development. Hier arbeiten wir an den Grundlagen für die weitere Entwicklung der PNE WIND-Gruppe." Mit "Smart Development" wird ein integrierter Projektansatz verfolgt, der verschiedene Erneuerbare Energien und Speichertechnologien kombiniert, den Eintritt sowie den Austritt in neuen Märkten optimiert, die Zeitspanne bis zu einem Projekterfolg verkürzt und hohe Vorleistungen in Projekten vermeidet.



Risikominimierung und neue Potenziale



Markus Lesser: "Mit dieser neuen Strategie minimieren wir Marktrisiken, eröffnen der PNE WIND AG neue Potenziale und Märkte und werden mittelfristig vor allem die bisher sehr volatilen Ergebnisse verstetigen. Nach einer Übergangsphase, in der mit Investitionen die Weichen zur Umsetzung der Strategie gestellt werden, soll dies bis 2023 zu einem Anstieg des durchschnittlichen operativen Ergebnisses (EBIT) führen."





Über die PNE WIND-Gruppe





Die PNE WIND-Gruppe mit ihren Marken PNE WIND und WKN ist ein führender deutscher Windpark-Projektierer. Mit rund 360 Mitarbeitern bietet die PNE WIND-Gruppe seit über 25 Jahren die gesamte Wertschöpfungskette von Entwicklung, Projektierung, Realisierung, Finanzierung, Betrieb, Vertrieb und Repowering von Windparks im In- und Ausland an Land aus einer Hand an. Nach Übergabe der fertiggestellten Anlagen an die Betreiber zählt zudem das technische und kaufmännische Betriebsmanagement einschließlich der regelmäßigen Wartung zum Leistungsspektrum der PNE WIND-Gruppe. Auf See werden Offshore-Windkraftwerke bis zur Baureife entwickelt und Dienstleistungen bis zum Betrieb der Anlagen durchgeführt. Neben der Geschäftstätigkeit im etablierten deutschen Heimatmarkt ist die PNE WIND-Gruppe international positioniert, um von dem enormen Wachstumspotenzial des globalen Windenergiemarktes zu profitieren, und expandiert in dynamischen Wachstumsmärkten.



Kontakte für Rückfragen





PNE WIND AG



Rainer Heinsohn



Leiter Unternehmenskommunikation



Tel: +49(0) 47 21 - 7 18 - 453



Fax: +49(0) 47 21 - 7 18 - 373



Rainer.Heinsohn(at)pnewind.com



PNE WIND AG



Christopher Rodler



Leiter Investor Relations



Tel: +49(0) 47 21 - 7 18 - 454



Fax: +49(0) 47 21 - 7 18 - 373



Christopher.Rodler(at)pnewind.com































15.11.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de