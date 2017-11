DGAP Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Covestro AG / Aktienrückkauf





Covestro AG in Leverkusen /

Bekanntmachung gemäß Art. 2 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Covestro AG

Leverkusen

WKN 606214

ISIN DE0006062144

Bekanntmachung gemäß Art. 2 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

1. Informationen zum Aktienrückkaufprogramm

Der Vorstand der Covestro AG in Leverkusen ("Covestro" oder "die

Emittentin") mit Sitz in Leverkusen hat am 24. Oktober 2017 beschlossen,

von der durch die Hauptversammlung der Emittentin am 1. September 2015

erteilten Ermächtigung Gebrauch zu machen und eigene Aktien (ISIN

DE0006062144) im Zeitraum vom vierten Quartal 2017 bis Mitte 2019 über den

XETRA-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse zu erwerben.

2. Zweck des Rückkaufprogramms

Die zurückgekauften Aktien werden eingezogen oder in sehr geringem Umfang

für die Erfüllung von Verpflichtungen aus einem Mitarbeiter

Aktienbeteiligungsprogramm genutzt.

3. Größtmöglicher Geldbetrag, der dem Programm zugewiesen wird

Der größtmögliche Gesamtkaufpreis für den Erwerb eigener Aktien (ohne

Erwerbsnebenkosten) beträgt EUR 1,5 Milliarden.

Der Rückkauf des größtmöglichen Gesamtkaufpreises soll in mehreren Tranchen

erfolgen. Die erste Tranche wird einen aufzuwendenden Kaufpreis (ohne

Nebenkosten) von bis zu EUR 400 Millionen haben.

4. Höchstzahl der zu erwerbenden Aktien

Der Erwerb eigener Aktien durch die Emittentin darf insgesamt eine

Obergrenze von 10% des Grundkapitals nicht übersteigen. Dies entspricht

einer Höchstzahl von 20,25 Millionen zu erwerbender Aktien. Dabei sind auch

eigene Aktien zu berücksichtigen, die seit Inkrafttreten der Ermächtigung

bereits zur Bedienung des Mitarbeiter Aktienbeteiligungsprogramms erworben

wurden. Bis zum 20. November 2017, wurden für diesen Zweck 0,23 Mio. eigene

Aktien erworben, was einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 0,11%

entspricht.

5. Dauer des Programms

Das Rückkaufprogramm soll in einem Zeitraum vom 21. November bis Juni 2019

durchgeführt werden.

Die erste Tranche soll im Zeitraum vom 21. November 2017 bis spätestens 28.

Februar 2018 zu den nachfolgend aufgeführten Bedingungen erworben werden.

6. Weitere Einzelheiten

Das Aktienrückkaufprogramm wird auf der Grundlage der Ermächtigung der

ordentlichen Hauptversammlung der Covestro vom 1. September 2015

durchgeführt.

Der Rückkauf erfolgt nach Maßgabe der Artikel 5, 14 und 15 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014 vom 16. April 2016 über Marktmissbrauch in Verbindung mit

den Bestimmungen der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission

vom 8. März 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 durch

technische Regulierungsstandards für die auf Rückkaufprogramme und

Stabilisierungsmaßnahmen anwendbaren Bedingungen (nachstehend: Verordnung

(EU) 2016/1052).

Die Aktienrückkäufe werden durch Einschaltung eines unabhängigen

Kreditinstituts durchgeführt, das im Rahmen des genannten Zeitraums seine

Entscheidungen über den genauen Zeitpunkt des Erwerbs von Aktien der

Emittentin unabhängig und unbeeinflusst von dieser treffen wird. Das

Kreditinstitut ist verpflichtet, die Handelsbedingungen des Art. 3 der

Verordnung (EU) 2016/1052 und die in diesem Aktienrückkaufprogramm

enthaltenen Vorgaben einzuhalten. Darüber hinaus wird die Emittentin an

einem Handelstag nicht mehr als 25% des durchschnittlichen täglichen

Aktienumsatzes auf dem Handelsplatz, auf dem der Kauf erfolgt, erwerben.

Der durchschnittliche tägliche Aktienumsatz wird berechnet auf Basis des

durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens während der 20 Börsentage vor

dem jeweiligen Kauftermin.

Das Aktienrückkaufprogramm kann, soweit erforderlich und rechtlich

zulässig, jederzeit ausgesetzt und auch wieder aufgenommen werden.

Informationen zu mit dem Rückkaufprogramm zusammenhängenden Geschäften

werden in einer den Anforderungen des Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

entsprechenden Weise bekanntgegeben werden.

Die Covestro AG wird ferner regelmäßig Informationen über den Fortgang der

Aktienrückkäufe auf www.covestro.com/de/investors zur Verfügung stellen.

Leverkusen, den 20. November 2017



























