Drillisch AG: Wechsel im Aufsichtsrat





Maintal, 22. November 2017. Die beiden Aufsichtsratsmitglieder Herr Marc Brucherseifer und Herr Dr.-Ing. Horst Lennertz scheiden mit Ablauf des 31. Dezember 2017 aus dem Aufsichtsrat der Drillisch AG aus. Herr Vlasios Choulidis, der mit Ablauf des Jahres 2017 den Vorstand der Drillisch AG verlässt, soll auf einen entsprechenden Vorschlag der United Internet AG hin in den Aufsichtsrat der Drillisch AG wechseln. Den Wechsel von Herrn Vlasios Choulidis in den Aufsichtsrat hatten die Drillisch AG und die United Internet AG bereits mit dem Business Combination Agreement vom 12. Mai 2017 angestrebt.



Herr Brucherseifer hat als einer der Gründungsaktionäre die Drillisch-Unternehmensgruppe aufgebaut und die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens seit dem Jahr 1985 maßgeblich geprägt und mitgestaltet. Er war bis zum Jahr 2005 Vorstandssprecher der Drillisch AG und hat in dieser Zeit die Grundlagen für das weitere Wachstum des Unternehmens gelegt. Im Jahr 2007 wechselte er in den Aufsichtsrat, in dem er von 2011 bis November 2017 den Vorsitz wahrnahm. Mit erheblichem persönlichem Einsatz und in enger Abstimmung mit dem Vorstand konnte er aus dieser Funktion heraus die Entwicklung des Unternehmens mit Kraft und Entschlossenheit vorantreiben. Zuletzt hat er auch den Erwerb der 1&1 Telecommunication SE durch die Drillisch AG eng begleitet und damit die Weichen für die Schaffung einer starken vierten Kraft im deutschen Telekommunikationsmarkt gestellt.



Herr Dr. Lennertz gilt als einer der Pioniere des deutschen Mobilfunks. Nach verschiedenen Führungspositionen in der Industrie hat er von 1987 bis 1993 als Vorstandsmitglied der PreussenElektra AG (heute: E.ON Energie AG) das Geschäftsfeld Telekommunikation aufgebaut, mehrere Telekommunikationsunternehmen gegründet und war mit der Führung des E-Plus-Konsortiums betraut. Ab dem Jahr 1993 war er Mitglied der Geschäftsführung der von ihm mitbegründeten E-Plus Mobilfunk GmbH und von 2001 bis 2005 Mitglied des Vorstand der KPN Mobile N.V., bevor er im Dezember 2005 Mitglied des Aufsichtsrats der Drillisch AG wurde. Mit seiner großen Erfahrung und profunden Sachkenntnis hat Herr Dr. Lennertz in den letzten Jahren maßgeblich aus dem Aufsichtsrat heraus die erfolgreiche Entwicklung der Drillisch AG hin zu einer starken vierten Kraft im deutschen Telekommunikationsmarkt mitgestaltet.



Der gesamte Aufsichtsrat und der Vorstand bedanken sich bei Herrn Brucherseifer und Herrn Dr. Lennertz für ihre langjährige Tätigkeit und ihren Einsatz für die Gesellschaft. "Wir sind Herrn Brucherseifer und Herrn Lennertz für ihre herausragenden Verdienste um die Gesellschaft zu großem Dank verpflichtet", betont Herr Ralph Dommermuth, der Vorstandsvorsitzende der United Internet AG und darüber hinaus ab dem 1. Januar 2018 neuer Vorstandsvorsitzender der Drillisch AG.







Drillisch AG





Die Drillisch AG ist einer der großen netzunabhängigen Telekommunikationsanbieter in Deutschland. Der Konzern bietet ein umfassendes Portfolio an Dienstleistungen und Produkten aus dem Bereich leitungsgebundener sowie mobiler Sprach- und Datendienste. Im Premiumsegment konzentriert sich das Unternehmen dabei auf seine Marke 1&1. Mit der Marke



yourfone, unter der Drillisch mehr als 200 Ladengeschäfte in den Top-Lagen deutscher Innenstädte betreibt, wird das Offline-Segment bedient. Darüber hinaus zählen viele weitere erfolgreiche Mobilfunkmarken zum Portfolio der Drillisch AG, darunter smartmobil.de, simply, sim.de, McSIM, helloMobil, winSIM und discoTEL.









Kontakt:



Oliver Keil



Head of Investor Relations



Kontakt:

Oliver Keil

Head of Investor Relations

Mail: ir@drillisch.de

























