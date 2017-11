DGAP-News: Fabasoft AG / Schlagwort(e): Öffentliche Ausschreibung/Auftragseingänge





Im Vergabeverfahren "Beschaffung des Basisdienstes E-Akte/DMS für die Bundesverwaltung" hat Fabasoft Deutschland GmbH am 23. November 2017 von der ausschreibenden Stelle (Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern) den Zuschlag erhalten.



Gemäß der Struktur dieses Verfahrens wird der Auftragsumfang Lizenzen für zumindest 6.000 Nutzerinnen und Nutzer des E-Akte Basisdienstes in fünf Pilotbehörden, sowie Werk- und Dienstleistungen für die Nachnutzung des E-Akte Basisdienstes bei diesen Behörden enthalten. Das Auftragsvolumen dieses verbindlich zu vergebenden Projektteils liegt im Rahmen der üblichen Geschäftstätigkeit des Fabasoft Konzerns.



Darüber hinaus hat der Auftraggeber die Option, weitere Werk- und Dienstleistungen sowie Lizenzen - bis hin zu einer Bundeslizenz - für die Ausstattung der deutschen Bundesverwaltung mit einem einheitlichen E-Akte Basisdienst abzurufen. Die Vertragslaufzeit beträgt 6 Jahre mit Verlängerungsmöglichkeiten des Auftraggebers auf bis zu 10 Jahre Gesamtlaufzeit. Der Basisdienst E-Akte Bund wird zentral beim Informationstechnikzentrum Bund (ITZBund) installiert, konfiguriert und betrieben.



Werden diese Optionen gezogen, so bildet dieser Auftrag eine wichtige Grundlage für das weitere anhaltende Wachstum von Fabasoft. Das genaue Volumen und die zeitliche Abfolge solcher Abrufe von Optionen ist aber aktuell noch nicht definierbar. Für die Erbringung der Werk- und Dienstleistungen hat Fabasoft Deutschland GmbH als Generalunternehmer mehrere leistungsfähige und erfahrene Partnerunternehmen als Subauftragnehmer in die Angebotslegung einbezogen.







Fabasoft ist ein europäischer Softwarehersteller und Cloud-Dienstleister. Die Softwareprodukte und Cloud-Dienste von Fabasoft sorgen für das einheitliche Erfassen, Ordnen, sichere Aufbewahren und kontextsensitive Finden aller digitalen Geschäftsunterlagen (www.fabasoft.com).



Fabasoft AG (ISIN AT0000785407; WKN 922985; Bloomberg Code FAA GY; Reuters Code FAAS.DE)



FAAS.DE)



Linz, 23. November 2017



Leopold Bauernfeind, Mitglied des Vorstandes



E-Mail: Leopold.Bauernfeind@fabasoft.com , Telefon: +43 732 60 61 62



























