Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen





23.11.2017 / 15:31







Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.









































1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen







a) Name

Titel:

Dr.

Vorname:

Markus

Nachname(n):

Enzelberger



2. Grund der Meldung







a) Position / Status

Position:

Vorstand







b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht







a) Name

MorphoSys AG





b) LEI

529900493806K77LRE72



4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften







a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:

Aktie

ISIN:

DE0006632003





b) Art des Geschäfts

Verkauf





c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)

Volumen

80,97 EUR





7611,18 EUR



80,97 EUR





4615,29 EUR



81,17 EUR





3814,99 EUR



81,39 EUR





3499,77 EUR



81,15 EUR





4300,95 EUR



81,03 EUR





5023,86 EUR



81,06 EUR





4377,24 EUR



80,91 EUR





323,64 EUR



80,91 EUR





3964,59 EUR



81,06 EUR





3890,88 EUR



81,28 EUR





3982,72 EUR



81,27 EUR





7233,03 EUR



81,40 EUR





3581,60 EUR



81,49 EUR





3259,60 EUR



81,45 EUR





1303,20 EUR



81,45 EUR





2443,50 EUR



81,71 EUR





4085,50 EUR



81,61 EUR





897,71 EUR



81,61 EUR





2121,86 EUR



81,61 EUR





4488,55 EUR



81,49 EUR





2363,21 EUR



81,35 EUR





325,40 EUR



81,35 EUR





3660,75 EUR



81,35 EUR





976,20 EUR



81,38 EUR





4150,38 EUR



81,55 EUR





4240,60 EUR



81,24 EUR





5524,32 EUR



81,42 EUR





3256,80 EUR



81,40 EUR





5698,00 EUR



81,38 EUR





1627,60 EUR



81,45 EUR





4153,95 EUR



81,85 EUR





4419,90 EUR



81,73 EUR





5148,99 EUR



81,82 EUR





8182,00 EUR



81,83 EUR





4746,14 EUR



81,88 EUR





4503,40 EUR



81,97 EUR





4344,41 EUR



82,11 EUR





9196,32 EUR



82,20 EUR





4192,20 EUR



82,27 EUR





5018,47 EUR



82,20 EUR





986,40 EUR



82,20 EUR





1150,80 EUR



82,20 EUR





328,80 EUR



82,20 EUR





5425,20 EUR



82,32 EUR





2798,88 EUR



82,32 EUR





2304,96 EUR



82,33 EUR





576,31 EUR



82,33 EUR





3704,85 EUR



81,86 EUR





5402,76 EUR



81,86 EUR





81,86 EUR



81,91 EUR





5242,24 EUR



81,86 EUR





1964,64 EUR



81,82 EUR





10145,68 EUR



81,84 EUR





6383,52 EUR



81,84 EUR





4910,40 EUR



81,83 EUR





245,49 EUR







d) Aggregierte Informationen

Preis

Aggregiertes Volumen

81,62 EUR





212201,49 EUR







e) Datum des Geschäfts

2017-11-21; UTC+1





f) Ort des Geschäfts

Name:

XETRA

MIC:

XETR



a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

























23.11.2017 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de