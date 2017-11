Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen





24.11.2017 / 17:16







Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.









































1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen







a) Name

Titel:



Vorname:

Robert

Nachname(n):

Hoffmann



2. Grund der Meldung







a) Position / Status

Position:

Vorstand







b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht







a) Name

United Internet AG





b) LEI

3VEKWPJHTD4NKMBVG947



4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften







a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:

Aktie

ISIN:

DE0005089031





b) Art des Geschäfts

Verkauf





c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)

Volumen

56,86 EUR





9495,62 EUR



56,81 EUR





2158,78 EUR



56,81 EUR





13009,49 EUR



56,81 EUR





3408,60 EUR



56,81 EUR





10225,80 EUR



56,81 EUR





454,48 EUR



56,79 EUR





5451,84 EUR



56,75 EUR





4256,25 EUR



56,75 EUR





6866,75 EUR



56,73 EUR





4481,67 EUR



56,73 EUR





1985,55 EUR



56,71 EUR





10604,77 EUR



56,72 EUR





453,76 EUR



56,72 EUR





3686,80 EUR



56,73 EUR





3063,42 EUR



56,73 EUR





3403,80 EUR



56,73 EUR





907,68 EUR



56,74 EUR





4652,68 EUR



56,77 EUR





965,09 EUR



56,78 EUR





1419,50 EUR



56,79 EUR





4145,67 EUR



56,80 EUR





3408,00 EUR



56,80 EUR





1590,40 EUR



56,80 EUR





1704,00 EUR



56,80 EUR





2896,80 EUR



56,77 EUR





3008,81 EUR



56,77 EUR





4371,29 EUR



56,77 EUR





1589,56 EUR



56,78 EUR





3747,48 EUR



56,78 EUR





6245,80 EUR



56,73 EUR





1588,44 EUR



56,73 EUR





680,76 EUR



56,73 EUR





1701,90 EUR



56,73 EUR





2042,28 EUR



56,73 EUR





2496,12 EUR



56,73 EUR





2325,93 EUR



56,65 EUR





4192,10 EUR



56,62 EUR





8493,00 EUR



56,62 EUR





5718,62 EUR



56,62 EUR





2151,56 EUR



56,63 EUR





4870,18 EUR



56,65 EUR





679,80 EUR



56,65 EUR





6004,90 EUR



56,61 EUR





849,15 EUR



56,61 EUR





5604,39 EUR



56,57 EUR





5657,00 EUR



56,54 EUR





8989,86 EUR



56,48 EUR





5535,04 EUR



56,48 EUR





4348,96 EUR



56,48 EUR





5817,44 EUR



56,49 EUR





4406,22 EUR



56,46 EUR





2935,92 EUR



56,46 EUR





2766,54 EUR



56,46 EUR





9146,52 EUR



56,48 EUR





6043,36 EUR



56,48 EUR





7229,44 EUR



56,51 EUR





3390,60 EUR



56,50 EUR





2373,00 EUR



56,52 EUR





904,32 EUR



56,52 EUR





5934,60 EUR



56,52 EUR





847,80 EUR



56,52 EUR





3504,24 EUR



56,52 EUR





4012,92 EUR



56,53 EUR





4748,52 EUR



56,49 EUR





1355,76 EUR



56,51 EUR





5085,90 EUR



56,52 EUR





847,80 EUR



56,52 EUR





6160,68 EUR



56,53 EUR





4409,34 EUR



56,53 EUR





339,18 EUR



56,51 EUR





4238,25 EUR



56,54 EUR





4410,12 EUR



56,56 EUR





2036,16 EUR



56,56 EUR





6108,48 EUR



56,59 EUR





1697,70 EUR



56,59 EUR





282,95 EUR



56,62 EUR





1585,36 EUR



56,59 EUR





4244,25 EUR



56,60 EUR





8603,20 EUR



56,60 EUR





2320,60 EUR



56,60 EUR





3396,00 EUR



56,60 EUR





622,60 EUR



56,61 EUR





2887,11 EUR



56,60 EUR





2943,20 EUR



56,60 EUR





2320,60 EUR



56,60 EUR





3679,00 EUR



56,61 EUR





4245,75 EUR



56,63 EUR





1019,34 EUR



56,65 EUR





849,75 EUR



56,60 EUR





4245,00 EUR



56,60 EUR





2207,40 EUR



56,66 EUR





226,64 EUR



56,66 EUR





7422,46 EUR



56,69 EUR





4761,96 EUR



56,70 EUR





2211,30 EUR



56,70 EUR





1247,40 EUR



56,67 EUR





453,36 EUR



56,67 EUR





3003,51 EUR



56,67 EUR





2380,14 EUR



56,67 EUR





8443,83 EUR



56,67 EUR





13997,49 EUR



56,68 EUR





4647,76 EUR



56,70 EUR





850,50 EUR



56,70 EUR





2097,90 EUR



56,70 EUR





5499,90 EUR



56,70 EUR





5216,40 EUR



56,70 EUR





1757,70 EUR



56,70 EUR





226,80 EUR



56,70 EUR





1927,80 EUR



56,70 EUR





1984,50 EUR



56,64 EUR





9345,60 EUR



56,66 EUR





4249,50 EUR



56,66 EUR





339,96 EUR



56,66 EUR





4249,50 EUR



56,66 EUR





396,62 EUR



56,69 EUR





6292,59 EUR



56,68 EUR





793,52 EUR



56,68 EUR





963,56 EUR



56,68 EUR





2720,64 EUR



56,68 EUR





1700,40 EUR



56,68 EUR





963,56 EUR



56,68 EUR





3400,80 EUR



56,68 EUR





2947,36 EUR



56,68 EUR





4421,04 EUR



56,59 EUR





5659,00 EUR



56,59 EUR





1810,88 EUR



56,59 EUR





5602,41 EUR



56,59 EUR





5659,00 EUR



56,59 EUR





5772,18 EUR



56,56 EUR





3393,60 EUR



56,56 EUR





3450,16 EUR



56,56 EUR





3959,20 EUR



56,56 EUR





3393,60 EUR



56,56 EUR





2545,20 EUR



56,57 EUR





6335,84 EUR



56,57 EUR





8485,50 EUR



56,57 EUR





961,69 EUR



56,58 EUR





5431,68 EUR



56,54 EUR





6841,34 EUR



56,55 EUR





5259,15 EUR



56,55 EUR





5711,55 EUR



56,55 EUR





452,40 EUR



56,57 EUR





4242,75 EUR



56,56 EUR





5090,40 EUR



56,55 EUR





1357,20 EUR



56,57 EUR





1414,25 EUR



56,57 EUR





1866,81 EUR



56,57 EUR





1131,40 EUR



56,58 EUR





4130,34 EUR



56,57 EUR





5204,44 EUR



56,57 EUR





339,42 EUR



56,60 EUR





4697,80 EUR



56,60 EUR





3396,00 EUR



56,60 EUR





905,60 EUR



56,63 EUR





6399,19 EUR



56,64 EUR





2605,44 EUR



56,64 EUR





6683,52 EUR



56,64 EUR





3964,80 EUR



56,65 EUR





2889,15 EUR



56,65 EUR





6118,20 EUR



56,67 EUR





2436,81 EUR



56,66 EUR





3116,30 EUR



56,65 EUR





2096,05 EUR



56,65 EUR





3229,05 EUR



56,64 EUR





4078,08 EUR



56,66 EUR





4079,52 EUR



56,66 EUR





1416,50 EUR



56,66 EUR





1756,46 EUR



56,66 EUR





3569,58 EUR



56,66 EUR





1019,88 EUR



56,62 EUR





4303,12 EUR



56,62 EUR





3057,48 EUR



56,62 EUR





622,82 EUR



56,62 EUR





5095,80 EUR



56,62 EUR





566,20 EUR



56,62 EUR





2831,00 EUR



56,62 EUR





1698,60 EUR



56,62 EUR





1698,60 EUR



56,64 EUR





5720,64 EUR



56,64 EUR





3964,80 EUR



56,60 EUR





6961,80 EUR



56,60 EUR





7754,20 EUR



56,62 EUR





2151,56 EUR



56,62 EUR





2378,04 EUR



56,61 EUR





4415,58 EUR



56,63 EUR





1302,49 EUR



56,56 EUR





4242,00 EUR



56,56 EUR





1696,80 EUR



56,56 EUR





2318,96 EUR



56,57 EUR





3677,05 EUR



56,57 EUR





6392,41 EUR



56,57 EUR





226,28 EUR



56,58 EUR





4243,50 EUR



56,58 EUR





678,96 EUR



56,57 EUR





8089,51 EUR



56,58 EUR





2829,00 EUR



56,58 EUR





3394,80 EUR



56,58 EUR





1697,40 EUR



56,58 EUR





792,12 EUR



56,55 EUR





508,95 EUR



56,55 EUR





4919,85 EUR



56,55 EUR





6446,70 EUR



56,55 EUR





4976,40 EUR



56,55 EUR





5089,50 EUR



56,55 EUR





622,05 EUR



56,55 EUR





10687,95 EUR



56,57 EUR





2149,66 EUR



56,57 EUR





4073,04 EUR



56,57 EUR





4242,75 EUR



56,57 EUR





2828,50 EUR



56,59 EUR





1641,11 EUR



56,59 EUR





7809,42 EUR



56,59 EUR





169,77 EUR



56,59 EUR





3395,40 EUR



56,59 EUR





3395,40 EUR



56,59 EUR





622,49 EUR



56,63 EUR





5663,00 EUR



56,63 EUR





4417,14 EUR



56,63 EUR





4247,25 EUR



56,66 EUR





2039,76 EUR



56,66 EUR





8102,38 EUR



56,66 EUR





283,30 EUR



56,66 EUR





4249,50 EUR



56,63 EUR





4756,92 EUR



56,63 EUR





7475,16 EUR



56,63 EUR





4417,14 EUR



56,61 EUR





3792,87 EUR



56,61 EUR





169,83 EUR



56,62 EUR





5095,80 EUR



56,62 EUR





7360,60 EUR



56,56 EUR





9898,00 EUR



56,55 EUR





4241,25 EUR



56,52 EUR





4239,00 EUR



56,51 EUR





4238,25 EUR



56,52 EUR





4352,04 EUR



56,52 EUR





3391,20 EUR



56,52 EUR





2147,76 EUR



56,52 EUR





2826,00 EUR



56,52 EUR





3391,20 EUR



56,52 EUR





7573,68 EUR



56,52 EUR





282,60 EUR



56,55 EUR





8256,30 EUR



56,58 EUR





7411,98 EUR



56,59 EUR





5772,18 EUR



56,59 EUR





7413,29 EUR



56,54 EUR





3109,70 EUR



56,54 EUR





4240,50 EUR



56,54 EUR





2205,06 EUR



56,54 EUR





5088,60 EUR



56,54 EUR





3562,02 EUR



56,54 EUR





8424,46 EUR



56,55 EUR





4750,20 EUR



56,51 EUR





1638,79 EUR



56,51 EUR





3051,54 EUR



56,85 EUR





2217,15 EUR



56,85 EUR





4263,75 EUR



56,45 EUR





14225,40 EUR



56,43 EUR





4232,25 EUR



56,42 EUR





12130,30 EUR



56,39 EUR





2368,38 EUR



56,39 EUR





1635,31 EUR



56,39 EUR





6879,58 EUR



56,40 EUR





4060,80 EUR



56,45 EUR





3612,80 EUR



56,45 EUR





5645,00 EUR



56,45 EUR





5870,80 EUR



56,42 EUR





3159,52 EUR



56,42 EUR





7052,50 EUR



56,47 EUR





8865,79 EUR



56,47 EUR





4009,37 EUR



56,47 EUR





8865,79 EUR



56,47 EUR





225,88 EUR



56,51 EUR





8193,95 EUR



56,51 EUR





1243,22 EUR



56,47 EUR





4235,25 EUR



56,49 EUR





3163,44 EUR



56,49 EUR





4349,73 EUR



56,49 EUR





169,47 EUR



56,49 EUR





4067,28 EUR



56,49 EUR





6100,92 EUR



56,49 EUR





4745,16 EUR



56,49 EUR





734,37 EUR



56,47 EUR





4235,25 EUR



56,47 EUR





2936,44 EUR



56,47 EUR





734,11 EUR



56,48 EUR





4236,00 EUR



56,48 EUR





3445,28 EUR



56,48 EUR





5252,64 EUR



56,50 EUR





4294,00 EUR



56,51 EUR





2542,95 EUR



56,51 EUR





1130,20 EUR



56,51 EUR





1638,79 EUR



56,42 EUR





5642,00 EUR



56,40 EUR





4230,00 EUR



56,40 EUR





9080,40 EUR



56,40 EUR





789,60 EUR



56,38 EUR





5074,20 EUR



56,38 EUR





1916,92 EUR



56,41 EUR





8687,14 EUR



56,38 EUR





4341,26 EUR



56,38 EUR





4228,50 EUR



56,38 EUR





2480,72 EUR



56,42 EUR





3159,52 EUR



56,39 EUR





1296,97 EUR



56,39 EUR





6146,51 EUR



56,32 EUR





6927,36 EUR



56,32 EUR





6983,68 EUR



56,31 EUR





1520,37 EUR



56,34 EUR





6986,16 EUR



56,34 EUR





1577,52 EUR



56,34 EUR





2760,66 EUR



56,29 EUR





2420,47 EUR



56,29 EUR





3377,40 EUR



56,29 EUR





6248,19 EUR



56,29 EUR





337,74 EUR



56,29 EUR





3039,66 EUR



56,29 EUR





1519,83 EUR



56,31 EUR





4617,42 EUR



56,32 EUR





506,88 EUR



56,32 EUR





1745,92 EUR



56,32 EUR





4167,68 EUR



56,22 EUR





4216,50 EUR



56,23 EUR





7534,82 EUR



56,23 EUR





2642,81 EUR



56,28 EUR





2814,00 EUR



56,28 EUR





506,52 EUR



56,28 EUR





5459,16 EUR



56,28 EUR





5402,88 EUR



56,28 EUR





11818,80 EUR



56,28 EUR





4221,00 EUR



56,28 EUR





1744,68 EUR



56,28 EUR





1125,60 EUR



56,34 EUR





5746,68 EUR



56,33 EUR





2084,21 EUR



56,31 EUR





15203,70 EUR



56,32 EUR





4224,00 EUR



56,32 EUR





2252,80 EUR



56,31 EUR





7151,37 EUR



56,31 EUR





1576,68 EUR



56,22 EUR





4216,50 EUR



56,22 EUR





5397,12 EUR



56,24 EUR





4218,00 EUR



56,22 EUR





1180,62 EUR



56,22 EUR





4272,72 EUR



56,25 EUR





5625,00 EUR



56,26 EUR





4894,62 EUR



56,27 EUR





4220,25 EUR



56,30 EUR





6812,30 EUR



56,30 EUR





4898,10 EUR



56,30 EUR





4222,50 EUR



56,28 EUR





5740,56 EUR



56,35 EUR





507,15 EUR



56,37 EUR





6313,44 EUR



56,37 EUR





5524,26 EUR



56,39 EUR





394,73 EUR



56,38 EUR





10994,10 EUR



56,38 EUR





12685,50 EUR



56,39 EUR





4229,25 EUR



56,38 EUR





3495,56 EUR



56,38 EUR





14151,38 EUR



56,39 EUR





5751,78 EUR



56,36 EUR





4227,00 EUR



56,36 EUR





5636,00 EUR



56,36 EUR





2367,12 EUR



56,38 EUR





5694,38 EUR



56,38 EUR





7893,20 EUR



56,38 EUR





10881,34 EUR



56,38 EUR





2086,06 EUR



56,38 EUR





4284,88 EUR



56,37 EUR





5355,15 EUR



56,37 EUR





5411,52 EUR



56,38 EUR





4228,50 EUR



56,37 EUR





3776,79 EUR



56,37 EUR





1691,10 EUR



56,37 EUR





6708,03 EUR



56,39 EUR





4229,25 EUR



56,39 EUR





1466,14 EUR



56,38 EUR





4115,74 EUR



56,37 EUR





3607,68 EUR



56,37 EUR





1127,40 EUR



56,36 EUR





1183,56 EUR



56,37 EUR





1183,77 EUR



56,37 EUR





5467,89 EUR



56,37 EUR





1296,51 EUR



56,37 EUR





2705,76 EUR



56,39 EUR





4229,25 EUR



56,39 EUR





507,51 EUR



56,42 EUR





6601,14 EUR



56,44 EUR





7055,00 EUR



56,43 EUR





11455,29 EUR



56,43 EUR





790,02 EUR



56,43 EUR





4627,26 EUR



56,44 EUR





1862,52 EUR



56,44 EUR





8691,76 EUR



56,51 EUR





4012,21 EUR



56,53 EUR





4239,75 EUR



56,54 EUR





5088,60 EUR



56,49 EUR





5649,00 EUR



56,48 EUR





1129,60 EUR



56,47 EUR





282,35 EUR



56,47 EUR





7228,16 EUR



56,46 EUR





8356,08 EUR



56,46 EUR





5646,00 EUR



56,45 EUR





7959,45 EUR



56,41 EUR





4287,16 EUR



56,41 EUR





5020,49 EUR



56,38 EUR





4623,16 EUR



56,38 EUR





8175,10 EUR



56,38 EUR





2649,86 EUR



56,39 EUR





4003,69 EUR



56,39 EUR





4342,03 EUR



56,33 EUR





3154,48 EUR



56,33 EUR





9914,08 EUR



56,33 EUR





4224,75 EUR



56,34 EUR





13070,88 EUR



56,34 EUR





5464,98 EUR



56,35 EUR





8452,50 EUR



56,33 EUR





4224,75 EUR



56,36 EUR





4621,52 EUR



56,29 EUR





3546,27 EUR



56,31 EUR





2646,57 EUR



56,31 EUR





4335,87 EUR



56,34 EUR





6197,40 EUR



56,29 EUR





4728,36 EUR



56,29 EUR





11032,84 EUR



56,33 EUR





2816,50 EUR



56,33 EUR





2703,84 EUR



56,33 EUR





2591,18 EUR



56,35 EUR





9297,75 EUR



56,36 EUR





16569,84 EUR



56,36 EUR





5072,40 EUR



56,36 EUR





1296,28 EUR



56,33 EUR





844,95 EUR



56,33 EUR





5069,70 EUR



56,33 EUR





3436,13 EUR



56,33 EUR





8280,51 EUR



56,31 EUR





900,96 EUR



56,30 EUR





4222,50 EUR



56,32 EUR





2140,16 EUR



56,32 EUR





1689,60 EUR



56,32 EUR





4674,56 EUR



56,30 EUR





4841,80 EUR



56,30 EUR





5630,00 EUR



56,30 EUR





1013,40 EUR



56,29 EUR





1576,12 EUR



56,29 EUR





1688,70 EUR



56,29 EUR





1350,96 EUR



56,31 EUR





5968,86 EUR



56,30 EUR





4222,50 EUR



56,30 EUR





2927,60 EUR



56,30 EUR





2702,40 EUR



56,33 EUR





506,97 EUR



56,33 EUR





6590,61 EUR



56,37 EUR





3382,20 EUR



56,37 EUR





4453,23 EUR



56,37 EUR





5016,93 EUR



56,38 EUR





4566,78 EUR



56,38 EUR





2424,34 EUR



56,38 EUR





4848,68 EUR



56,33 EUR





4562,73 EUR



56,33 EUR





15772,40 EUR



56,38 EUR





7836,82 EUR



56,35 EUR





9241,40 EUR



56,35 EUR





4733,40 EUR



56,33 EUR





9857,75 EUR



56,35 EUR





6254,85 EUR



56,36 EUR





3381,60 EUR



56,36 EUR





3494,32 EUR



56,37 EUR





4058,64 EUR



56,36 EUR





5185,12 EUR



56,36 EUR





4227,00 EUR



56,36 EUR





1859,88 EUR



56,36 EUR





3888,84 EUR



56,36 EUR





8566,72 EUR



56,36 EUR





4734,24 EUR



56,33 EUR





3210,81 EUR



56,33 EUR





732,29 EUR



56,33 EUR





7548,22 EUR



56,34 EUR





1239,48 EUR



56,34 EUR





4000,14 EUR



56,32 EUR





3829,76 EUR



56,32 EUR





9292,80 EUR



56,31 EUR





3603,84 EUR



56,31 EUR





619,41 EUR



56,34 EUR





4225,50 EUR



56,34 EUR





6310,08 EUR



56,34 EUR





2817,00 EUR



56,33 EUR





7773,54 EUR



56,32 EUR





394,24 EUR



56,32 EUR





9011,20 EUR



56,32 EUR





2252,80 EUR



56,33 EUR





9970,41 EUR



56,32 EUR





4899,84 EUR



56,31 EUR





3603,84 EUR



56,31 EUR





1689,30 EUR



54,78 EUR





8600,46 EUR



54,83 EUR





8608,31 EUR



54,90 EUR





3843,00 EUR



54,90 EUR





2470,50 EUR







d) Aggregierte Informationen

Preis

Aggregiertes Volumen

56,4631 EUR





2095176,1100 EUR







e) Datum des Geschäfts

2017-11-23; UTC+1





f) Ort des Geschäfts

Name:

Chi-X Europe

MIC:

CHIX



a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

























24.11.2017 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de