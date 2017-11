Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen





24.11.2017 / 17:24







Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.









































1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen







a) Name

Titel:



Vorname:

Robert

Nachname(n):

Hoffmann



2. Grund der Meldung







a) Position / Status

Position:

Vorstand







b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht







a) Name

United Internet AG





b) LEI

3VEKWPJHTD4NKMBVG947



4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften







a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:

Aktie

ISIN:

DE0005089031





b) Art des Geschäfts

Verkauf





c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)

Volumen

56,5200 EUR





4012,92 EUR



56,7000 EUR





793,80 EUR



56,7000 EUR





567,00 EUR



56,7000 EUR





396,90 EUR



56,5900 EUR





848,85 EUR



56,5900 EUR





4017,89 EUR



56,5900 EUR





113,18 EUR



56,6000 EUR





5094,00 EUR



56,6200 EUR





509,58 EUR



56,6200 EUR





792,68 EUR



56,5800 EUR





4979,04 EUR



56,4700 EUR





2258,80 EUR



56,4700 EUR





1694,10 EUR



56,4700 EUR





790,58 EUR



56,2800 EUR





8385,72 EUR



56,3300 EUR





4224,75 EUR



56,3400 EUR





9239,76 EUR



56,3400 EUR





619,74 EUR



56,3500 EUR





4338,95 EUR



56,3300 EUR





5069,70 EUR



56,3400 EUR





8394,66 EUR



56,3200 EUR





11883,52 EUR



56,3200 EUR





15994,88 EUR



56,3400 EUR





1802,88 EUR



56,3400 EUR





2140,92 EUR



56,3400 EUR





5239,62 EUR



56,3200 EUR





1633,28 EUR



56,3200 EUR





6814,72 EUR



54,7700 EUR





2464,65 EUR



54,7700 EUR





328,62 EUR



54,7700 EUR





4929,30 EUR



55,1700 EUR





2206,80 EUR







d) Aggregierte Informationen

Preis

Aggregiertes Volumen

56,2560 EUR





122581,7900 EUR







e) Datum des Geschäfts

2017-11-23; UTC+1





f) Ort des Geschäfts

Name:

Turquoise

MIC:

TRQX



