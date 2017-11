Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen







a) Name

Titel:



Vorname:

Richard

Nachname(n):

Durnall



2. Grund der Meldung







a) Position / Status

Position:

CTO, Mitglied des Executive Leadership Teams







b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht







a) Name

Scout24 AG





b) LEI

5493007EIKM2ENQS7U66



4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften







a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:

Aktie

ISIN:

DE000A12DM80





b) Art des Geschäfts

Verkauf





c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)

Volumen

35,70 EUR





150189,90 EUR



35,70 EUR





3284,40 EUR



35,70 EUR





70507,50 EUR



35,70 EUR





3320,10 EUR



35,70 EUR





84287,70 EUR



35,70 EUR





10710,00 EUR



35,70 EUR





3570,00 EUR



35,70 EUR





28238,70 EUR



35,70 EUR





10710,00 EUR



35,70 EUR





10388,70 EUR



35,70 EUR





8532,30 EUR



35,70 EUR





4569,60 EUR



35,70 EUR





4926,60 EUR



35,70 EUR





8710,80 EUR



35,70 EUR





12959,10 EUR



35,70 EUR





2927,40 EUR



35,70 EUR





103672,80 EUR



35,70 EUR





12959,10 EUR



35,73 EUR





3572,50 EUR



35,73 EUR





2679,38 EUR



35,74 EUR





1858,22 EUR



35,74 EUR





5432,48 EUR



35,75 EUR





2573,64 EUR



35,76 EUR





32429,79 EUR



35,76 EUR





7616,88 EUR



35,77 EUR





17417,56 EUR



35,78 EUR





6153,30 EUR



35,78 EUR





10877,12 EUR



35,79 EUR





3506,93 EUR



35,79 EUR





6048,51 EUR



35,80 EUR





7160,00 EUR



35,81 EUR





3150,84 EUR



35,70 EUR





31487,40 EUR







d) Aggregierte Informationen

Preis

Aggregiertes Volumen

35,71 EUR





676429,24 EUR







e) Datum des Geschäfts

2017-11-24; UTC+1





f) Ort des Geschäfts

Name:

XETRA

MIC:

XETR



