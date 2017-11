DGAP-Ad-hoc: Aves One AG / Schlagwort(e): Sonstiges





Aves One AG: Geplante Depotbereinigung soll für steigende Erträge in den kommenden Jahren sorgen





27.11.2017





Geplante Depotbereinigung soll für steigende Erträge in den kommenden Jahren sorgen



- Verjüngung und verbesserte Auslastung der Containerflotte durch Depotbereinigung



- Einmalige Sonderabschreibung im laufenden Jahr



- Reinvestition der dadurch freien Liquidität in neue Container zu aktuell guten Mietraten geplant





Hamburg, 27. November 2017 - Die Aves One AG (Aves), hat sich dazu entschlossen, die positive Preisentwicklung im Containermarkt zu nutzen, um das Portfolio zu optimieren. Deshalb ist geplant, den Großteil der derzeit unvermieteten Container, die in Häfen mit geringer Nachfrage stehen, zu verkaufen. Der Verkauf der entsprechenden ca. 7.000 Stück Container soll planmäßig bis zum Ende des 1. Quartals 2018 abgeschlossen sein. Bis heute konnten kurzfristig bereits Käufer für etwa 1.400 Container gefunden werden. Der gesamte Verkauf führt in diesem Jahr zu einer einmaligen Sonderabschreibung in Höhe von geplanten ca. EUR 4,0 Mio. In 2018 sind aus diesem Verkauf keine negativen Effekte mehr zu erwarten - ganz im Gegenteil:



Die Depotbereinigung und die damit einhergehende Verbesserung der Auslastung, wird sich auf das Geschäftsergebnis in den Folgejahren positiv auswirken. So können alleine relevante Depotkosten für unvermietete Container in der Größenordnung von rund EUR 1,5 Mio. jährlich eingespart werden.



Zusätzlich kann die aus der Transaktion erwartet gewonnen Liquidität von ca. EUR 6,5 Mio. in neue Container, die gleichzeitig mit aktuellen attraktiven Mietverträgen ausgestattet sind, reinvestiert werden.



Weitere Informationen: www.avesone.com



Kontakt



Aves One AG



Jürgen Bauer, Vorstand



T +49 (40) 696 528 350



F +49 (40) 696 528 359



E ir@avesone.com

















