DGAP-News: SKW Stahl-Metallurgie Holding AG / Schlagwort(e): Insolvenz





SKW Stahl-Metallurgie Holding AG: SKW legt in Abstimmung mit vorläufigem Sachwalter und vorläufigem Gläubigerausschuss Insolvenzplan vor





28.11.2017 / 16:50







Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





Presseinformation



SKW legt in Abstimmung mit vorläufigem Sachwalter und vorläufigem Gläubigerausschuss Insolvenzplan vor



- Vorgesehener Debt-to-Equity-Swap durch Großgläubiger Speyside Equity soll zu erheblicher Entschuldung der Gruppe führen



- Forderungen aller nicht nachrangigen Gläubiger sollen vollständig befriedigt werden



- Zeitnahe Eröffnung des Insolvenzverfahrens erwartet



- Für 6. Dezember 2017 geplante Hauptversammlung ist abgesagt



München, 28. November 2017 - Der Vorstand der SKW Stahl-Metallurgie Holding AG (ISIN DE000SKWM021) hat in Abstimmung mit dem vorläufigen Sachwalter und dem vorläufigen Gläubigerausschuss einen Insolvenzplan bei dem zuständigen Insolvenzgericht eingereicht, der ein Konzept zur finanziellen Restrukturierung der Gesellschaft vorsieht.



Dazu soll eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen unter alleiniger Beteiligung des bei weitem größten Gläubigers Speyside Equity Industrial Europe Luxembourg S.à.r.l., Luxemburg, vorgenommen werden. Geplant ist, Kreditforderungen in Höhe von nominal 35 Mio. Euro in 950.000 Aktien der Gesellschaft zu wandeln (Debt-to-Equity-Swap), womit der US-amerikanische Finanzinvestor 100 Prozent des künftigen Grundkapitals der SKW Stahl-Metallurgie Holding AG halten würde. Zuvor soll eine Herabsetzung des Grundkapitals auf Null erfolgen, die das Ausscheiden der bisherigen Aktionäre und ein Ende der Börsennotierung der Gesellschaft nach sich ziehen wird.



Der Insolvenzplan sieht darüber hinaus vor, die Forderungen der nicht nachrangigen Gläubiger der Gesellschaft vollständig zu befriedigen. Die bei Speyside verbleibenden Kreditforderungen von rund 40 Mio. Euro sollen der SKW Gruppe langfristig als Gesellschafterdarlehen zur Finanzierung der laufenden Geschäfte zur Verfügung gestellt werden, wobei die Rückführung am Liquiditätsbedarf der Gesellschaft ausgerichtet sein soll.



Die SKW Stahl-Metallurgie Holding AG und die SKW Gruppe werden nach Abschluss der Kapitalmaßnahmen wieder ein positives Eigenkapital und eine marktübliche Finanzverschuldung haben.



Die Gesellschaft rechnet mit einer zeitnahen Eröffnung des Insolvenzverfahrens. Der Vorstand hatte am 27. September 2017 Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt. Nach der Eröffnung des Verfahrens wird der Plan in einer Gläubigerversammlung, die voraussichtlich Anfang 2018 stattfinden wird, zur Abstimmung gestellt. Im Falle eines positiven Votums ist dann noch die Bestätigung des Plans durch das Insolvenzgericht erforderlich.



Zudem hat der Vorstand im Einvernehmen mit dem vorläufigen Sachwalter die auf Verlangen der MCGM GmbH nebst weiteren Aktionären einberufene Hauptversammlung am 6. Dezember 2017 abgesagt. Grund ist, dass die auf der Tagesordnung stehenden Beschlussvorlagen nicht geeignet sind, die Gesellschaft zu sanieren und die Insolvenz der Gesellschaft zu beseitigen.



Dr. Kay Michel, Vorstand (CEO) der SKW Stahl-Metallurgie Holding AG: "Wir sind zuversichtlich, dass die noch abzuhaltende Gläubigerversammlung dem Insolvenzplan zustimmen wird. Erfreulich ist zudem, dass die Geschäfte in den SKW-Tochtergesellschaften, die von der Insolvenz der Holding nicht berührt sind, unverändert ohne Einschränkungen weiterlaufen."



Dr. Christian Gerloff (Gerloff Liebler Rechtsanwälte, München), vorläufiger Sachwalter: "Der im Insolvenzplan vorgesehene Debt-to-Equity-Swap ist nach heutigem Stand die einzig realistische Möglichkeit, SKW umfassend und nachhaltig zu entschulden und damit den Weiterbestand der Gesellschaft zu ermöglichen. Auch für die Insolvenzgläubiger ist der beabsichtigte Insolvenzplan von Vorteil. Denn ohne diesen Plan wäre eine Vollbefriedigung für die Insolvenzgläubiger nicht möglich."



Ansprechpartner



Frank Elsner



Frank Elsner Kommunikation für Unternehmen GmbH



Telefon: +49 89 99 24 96 30



Mail: office@elsner-kommunikation.de



Internet: www.skw-steel.com



Über die SKW Stahl-Metallurgie Holding AG und den SKW Metallurgie-Konzern



Der SKW Metallurgie-Konzern ist Weltmarktführer bei chemischen Zusatzstoffen für die Roheisenentschwefelung sowie bei Fülldrähten und anderen Produkten für die Sekundärmetallurgie. Die Produkte des Konzerns ermöglichen Stahlproduzenten die effiziente Herstellung hochwertiger Stahlprodukte. Zu den Kunden zählen die weltweit führenden Unternehmen der Stahlbranche. Der SKW Metallurgie-Konzern kann auf mehr als 50 Jahre metallurgisches Know-how zurückblicken und ist heute in mehr als 40 Ländern aktiv. Die Gesellschaft ist außerdem ein führender Anbieter von Quab Spezialchemikalien, die vorrangig in der weltweiten Produktion industrieller Stärke für die Papierindustrie eingesetzt werden.



Die Zentrale des SKW Metallurgie-Konzerns befindet sich in Deutschland; die Produktionsstandorte liegen in Frankreich, den USA, Kanada, Mexiko, Brasilien, Südkorea, Russland, der VR China und Indien (Joint Venture). Der Konzern erzielte 2016 einen Gesamtumsatz von 230 Mio. Euro und beschäftigt rund 560 Mitarbeiter (Stand: 31. Dezember 2016).



Die Aktien der SKW Stahl-Metallurgie Holding AG notieren seit dem 1. Dezember 2006 im Prime Standard der Wertpapierbörse in Frankfurt/M. (Deutschland), seit 2011 (Umstellung auf Namensaktien) unter WKN SKWM02 und ISIN DE000SKWM021.



Disclaimer



Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung des SKW Metallurgie-Konzerns und anderen derzeit verfügbaren Informationen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung der Gesellschaft wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen. Die SKW Stahl-Metallurgie Holding AG beabsichtigt nicht und übernimmt keinerlei Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.









Kontakt:



Frank Elsner



Telefon: +49 170 481 51 81



E-Mail: frank.elsner@elsner-kommunikation.de Kontakt:Frank ElsnerTelefon: +49 170 481 51 81E-Mail: frank.elsner@elsner-kommunikation.de

























28.11.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de