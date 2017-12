DGAP-Ad-hoc: Dierig Holding AG / Schlagwort(e): Personalie





Der Aufsichtsrat der Dierig Holding AG beabsichtigt, in seiner nächsten Sitzung am 23. März 2018 Frau Ellen Dinges-Dierig, Augsburg, sowie Herrn Benjamin Dierig, Augsburg, mit Wirkung vom 1. Mai 2018 zu weiteren Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft zu bestellen. Sie treten damit neben die amtierenden Vorstandsmitglieder Christian Dierig als Sprecher des Vorstands und Herrn Bernhard Schad, dessen Vorstandstätigkeit aus Altersgründen im Mai 2018 enden wird.







Ferner beabsichtigt der Aufsichtsrat, der am 15. Mai 2018 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft auf Vorschlag der Aktionärin Textil-Treuhand GmbH vorzuschlagen, Herrn Bernhard Schad in den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wählen. Darüber hinaus wird Herr Bernhard Schad dem Unternehmen, insbesondere im Immobilienbereich, mit Rat und Tat weiter zur Verfügung stehen.





