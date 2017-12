DGAP-Ad-hoc: EQS Group AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Ankauf





München - 4. Dezember 2017



Die EQS Group AG (ISIN: DE0005494165) ist in exklusive Gespräche zum Erwerb eines europäischen Anbieters für Cloud-Lösungen im Bereich Governance, Risk & Compliance (GRC) eingetreten. Sie hat in diesem Zusammenhang im Rahmen eines Letter of Intent ein unverbindliches Angebot zum Kauf dieser Gesellschaft abgegeben. Es besteht derzeit jedoch noch keine Gewissheit, ob die beabsichtigte Transaktion vollzogen wird.



Zur Finanzierung dieser oder anderer künftiger Transaktionen hat der Vorstand der EQS Group AG heute unter Zustimmung des Aufsichtsrates, eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2017 und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre beschlossen. Die Gesellschaft beabsichtigt, bis zu rund 130.897 neue Aktien auszugeben und so ihr Grundkapital auf bis zu EUR 1.439.875 zu erhöhen, was einer Erhöhung um rund 10% entspräche. Die neuen Aktien sollen ab dem 01. Januar 2017 gewinnberechtigt sein und sollen ausschließlich institutionellen Investoren im Rahmen von Privatplatzierungen über ein Platzierungsverfahren angeboten werden. Der Platzierungspreis wird vom Vorstand nach Abschluss des Verfahrens festgelegt und wird den Börsenkurs nicht wesentlich unterschreiten.



Weitere Hinweise:



Über die EQS Group



Die EQS Group ist ein führender internationaler Technologieanbieter für Investor Relations, Corporate Communications und Compliance. Mehr als 8.000 Unternehmen weltweit sind dank der Produkte und Services in der Lage, komplexe nationale und internationale Informationsanforderungen, Meldepflichten und Richtlinien sicher, effizient und zeitgleich zu erfüllen und Stakeholder weltweit zu erreichen.



Das EQS COCKPIT, eine cloud-basierte Plattform, bildet dazu die Arbeitsprozesse von IR-, Communications- und Compliance-Managern digital ab, kommuniziert mit der Unternehmenswebsite und verbreitet Mitteilungen über eines der wichtigsten globalen Newswire. Produkte wie Websites, IR Tools, digitale Unternehmensberichte und Webcasts machen EQS Group zum digitalen Komplettanbieter.



Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet und hat sich kontinuierlich vom Start-up zum internationalen Konzern mit Standorten in den wichtigsten Finanzmetropolen der Welt entwickelt. Der Konzern beschäftigt weltweit rund 400 Mitarbeiter.



Kontakt:



André Marques



Head of Investor Relations



Tel:.: +4989-21029833



Mob.: +49175-5250009



Email.: andre.marques@eqs.com

















