Ad hoc-Aktualisierung: Ersuchen um Zustimmung des IKB Funding Trust I ausgelaufen, ohne dass erforderliche Zustimmungen erreicht worden sind



Noncumulative Trust Preferred Securities / ISIN: DE0008592759



Wilmington, Delaware, USA am 4. Dezember 2017 - Wie mit der Ad hoc-Mitteilung vom 4. Oktober 2017 bekanntgegeben (aktualisiert mit Ad hoc-Mitteilung vom 6. November 2017), beabsichtigte



IKB Funding Trust I ("Trust"), alle Vermögensgegenstände sowie alle Verbindlichkeiten und Verpflichtungen des IKB Funding Trust Merger I ("Merger Trust") im Zuge einer Verschmelzung des Merger Trusts mit und in den Trust zu übernehmen. Um dem Trust den Abschluss der Verschmelzung zu ermöglichen, hat der Trust die Inhaber der Noncumulative Trust Preferred Securities (mit einem Liquidationsvorzug von insgesamt 250.000.000 EUR), in der Folge reduziert auf einen Liquidationsvorzug von insgesamt 75.068.000 EUR (die "Wertpapiere"; die Inhaber der Wertpapiere die "Inhaber"), um ihre Zustimmung zur Änderung des Trust Agreements gebeten.



Das Ersuchen um Zustimmung ist am 4. Dezember 2017 um 17:00 Uhr Mitteleuropäische Zeit ausgelaufen. Die erforderlichen Zustimmungen von mehr als 50 % des Liquidationsvorzugsbetrags wurden bis zu diesem Zeitpunkt nicht erreicht.

















