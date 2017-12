DGAP-News: LION E-Mobility AG / Schlagwort(e): Research Update/Sonstiges





Die LION Smart GmbH stellt heute der Öffentlichkeit erstmals Einzelheiten des LIGHT Battery Konzepts vor. Durch die konsequente Weiterverfolgung der Designphilosophie des Wireless BMS Projekts kann LION Smart nun eine Batterie präsentieren, die völlig ohne die sonst üblichen Kabelbäume zur Spannungs- und Temperaturüberwachung und ohne eine Datenbusleitung auskommt. Die dadurch freiwerdenden Bauräume, erlauben eine bisher nicht darstellbare Packungsdichte der Rundzellen.



Durch die komplett in der Flüssigkeit eingebetteten Zellen und Elektronik, wird mittels einer akustischen und optischen Kommunikation zwischen den Zellen eine "kabellose" Konstruktion des Batterie-Stacks möglich, welche die Flüssigkeit selbst als Medium zur Datenübertragung verwendet.



Die verwendete 3M-Novec-Flüssigkeit ist dank ihrer hervorragenden thermischen, elektrischen und brandtechnischen Eigenschaften ideal für den Einsatz in mobilen Hochleistungsbatterien.



Wie bereits angekündigt, wird LION Smart die Technologie 2018 in einem BMW i3 gemeinsam mit Partnern, demonstrieren. Voraussichtlich lässt sich mit dem LIGHT Battery Konzept, eingebaut in einem BMW i3, eine Kapazität von über 90 kWh und damit eine Reichweite von 700 km realisieren. Neben der hervorragenden Energiedichte lassen sich aufgrund der großen internen Oberfläche und der homogenen Durchströmung sehr hohe Ladegeschwindigkeiten darstellen. Auf der Homepage der LION Smart können Sie sich bereits einen ersten Eindruck von unserer Technologie machen:



http://www.lionsmart.com/light-battery-konzept/





Über die LION E-Mobility AG:



Die LION E-Mobility AG (WKN: A1JG3H, Ticker: LMI, Reuters: LMIG.MU) ist eine Schweizer Holding mit strategischen Investments im E-Mobility Sektor, insbesondere im Bereich elektrische Energiespeicher und Batteriesystemtechnik. Das Unternehmen besitzt 100% der deutschen LION Smart GmbH, einem Entwickler von Batteriepacks und Batterie-Management-Systemen. Die LION Smart GmbH hält zudem einen 30% Anteil an der TÜV SÜD Battery Testing GmbH, einem dynamisch wachsendem Joint Venture mit der TÜV SÜD AG. Der Verwaltungsrat der LION E-Mobility AG besteht aus dem Präsidenten Herr Daniel Quinger, Herr Tobias Mayer, Herr Hany Magour, Frau Dr. Isolde Semm, und Herr Martin Specht. Das Management der LION Smart GmbH besteht aus Herrn Tobias Mayer und Herrn Walter Wimmer. Geschäftsführer der TÜV SÜD Battery Testing GmbH ist Herr Christian Theeck. Für weitere Informationen zur LION E-Mobility AG besuchen Sie bitte unsere Homepage unter: www.lionemobility.de





Über die LION Smart GmbH:



LION Smart ist ein innovativer Entwicklungsdienstleister für Original Equipment Manufacturer (OEM) und Zulieferbetriebe der Automobilindustrie sowie andere Industriezweige. Das Unternehmen betreibt Prüfstände und Prüflabors für elektrische Speicher zusammen mit der TÜV SÜD AG (TÜV SÜD Battery Testing GmbH). Als qualitativ hochwertiger Ingenieursdienstleister bietet LION Smart auch Beratung in der Lithium-Ionen Speichertechnologie an und unterhält ein eigenes Forschungs- und Entwicklungsprogramm in diesem Bereich. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden bei der Beherrschung dieser Technologie und der Applikation auf das jeweilige Fahrzeugkonzept und arbeitet eng mit Forschungseinrichtungen und Universitäten zusammen.





