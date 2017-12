DGAP-News: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e): Personalie





DEMIRE: Bestellung von Ralf Kind zum weiteren Mitglied des Vorstands und gleichzeitig Vorsitzenden des Vorstands der Fair Value REIT AG





Langen, 5. Dezember 2017 - Der Aufsichtsrat der wesentlichen Beteiligung Fair Value REIT-AG, an der die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) derzeit 77,7% der Stimmrechte hält, hat gestern Herrn Ralf Kind, CEO/CFO der DEMIRE zum Mitglied des Vorstandes bestellt. Damit besteht der Vorstand der Fair Value REIT AG aus insgesamt zwei Mitgliedern. Herr Ralf Kind übernimmt die Funktion des Vorsitzenden des Vorstands (CEO). Weiterhin Mitglied des Vorstands ist Herr Patrick Kaiser, der seit dem 1. November 2016 dem Vorstand der Fair Value REIT AG angehört.





Darüber hinaus wurden zum 1. Dezember Herr Dr. Thomas Wetzel und Herr Daniel Zimmer zu Mitgliedern des Aufsichtsrats bei der Fair Value REIT-AG vom Amtsgericht München - Registergericht gerichtlich bestellt. Das Gericht hat damit den entsprechenden Anträgen des Vorstandes der Fair Value REIT-AG entsprochen. Der Aufsichtsrat hat zugleich gestern Herrn Frank Hölzle, bereits seit September 2017 Mitglied des Aufsichtsrats der Fair Value REIT AG, zum Vorsitzenden und Herrn Dr. Thomas Wetzel zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.





Kontakt

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG



Robert-Bosch-Straße 11



D-63225 Langen



Telefon: +49 (0) 6103 - 372 49 - 0



Telefax: +49 (0) 6103 - 372 49 - 11

ir@demire.ag

www.demire.ag



































