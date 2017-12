DGAP-Ad-hoc: Deutsche Börse AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf





Deutsche Börse AG: Vorstand beschließt Durchführung eines weiteren Aktienrückkaufprogramms mit einem Volumen von rund 200 Mio. EUR in 2018





05.12.2017 / 13:51 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.







Deutsche Börse AG: Vorstand beschließt Durchführung eines weiteren Aktienrückkaufprogramms mit einem Volumen von rund 200 Mio. EUR in 2018





Der Vorstand der Deutsche Börse AG hat heute beschlossen, im Laufe des Jahres 2018 ein weiteres Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von rund 200 Mio. EUR aufzulegen. Das Aktienrückkaufprogramm beruht auf der Ermächtigung der Hauptversammlung der Deutsche Börse AG zum Rückkauf eigener Aktien vom 17. Mai 2017. Über die genaue Ausgestaltung des Rückkaufprogramms wird der Vorstand gesondert entscheiden.







Das heute beschlossene Aktienrückkaufprogramm folgt auf das am 27. November 2017 begonnene, laufende Aktienrückkaufprogramm mit einem identischen Volumen von rund 200 Mio. EUR, welches spätestens am 30. Juni 2018 abgeschlossen sein soll.







Mit den Aktienrückkaufprogrammen strebt der Vorstand eine ausgewogene Verwendung von frei verfügbaren Mitteln in Höhe von aktuell rund 800 Mio. EUR an. Neben den geplanten Aktienrückkäufen sieht das Unternehmen diese Mittel primär für wertschaffendes externes Wachstum vor.







Kontakt:



Martin Halusa



Group Communications



Deutsche Börse AG



Telefon: +49 69 211 1 29 01





Kai Fischer



Group Communications



Deutsche Börse AG



Telefon: +49 69 211 1 86 73





E-Mail: media-relations@deutsche-boerse.com

Deutsche Börse AG: Vorstand beschließt Durchführung eines weiteren Aktienrückkaufprogramms mit einem Volumen von rund 200 Mio. EUR in 2018Der Vorstand der Deutsche Börse AG hat heute beschlossen, im Laufe des Jahres 2018 ein weiteres Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von rund 200 Mio. EUR aufzulegen. Das Aktienrückkaufprogramm beruht auf der Ermächtigung der Hauptversammlung der Deutsche Börse AG zum Rückkauf eigener Aktien vom 17. Mai 2017. Über die genaue Ausgestaltung des Rückkaufprogramms wird der Vorstand gesondert entscheiden.Das heute beschlossene Aktienrückkaufprogramm folgt auf das am 27. November 2017 begonnene, laufende Aktienrückkaufprogramm mit einem identischen Volumen von rund 200 Mio. EUR, welches spätestens am 30. Juni 2018 abgeschlossen sein soll.Mit den Aktienrückkaufprogrammen strebt der Vorstand eine ausgewogene Verwendung von frei verfügbaren Mitteln in Höhe von aktuell rund 800 Mio. EUR an. Neben den geplanten Aktienrückkäufen sieht das Unternehmen diese Mittel primär für wertschaffendes externes Wachstum vor.Kontakt:Martin HalusaGroup CommunicationsDeutsche Börse AGTelefon: +49 69 211 1 29 01 Kai FischerGroup CommunicationsDeutsche Börse AGTelefon: +49 69 211 1 86 73 E-Mail: media-relations@deutsche-boerse.com













05.12.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de