AD-HOC MITTEILUNG

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung - MAR)

Delivery Hero AG: Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen und Verkauf bestehender Aktien aus dem Bestand von pre-IPO Aktionären im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens

Berlin, 5. Dezember 2017 - Der Vorstand der Delivery Hero AG ("Delivery Hero"), hat heute, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, beschlossen, eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre durchzuführen. Delivery Hero sieht weiterhin ein erhöhtes Niveau attraktiver M&A Chancen und Delivery Hero erwägt, in Übereinstimmung mit ihrer Strategie, ihre Marktführerstellungen weiter zu konsolidieren und wertschaffende M&A Projekte zu verfolgen. Um in der bestmöglichen Position zu sein, diese Chancen zu realisieren, wenn sie sich ergeben und um ihre strategische Flexibilität zu erhöhen, beabsichtigt Delivery Hero bis zu 10.500.000 neue auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) ("Neue Aktien") auszugeben. Ist die Platzierung erfolgreich, wird Delivery Hero ihr Grundkapital durch eine teilweise Ausnutzung ihres genehmigten Kapitals um bis zu EUR 10.500.000 von EUR 171.998.900 auf bis zu EUR 182.498.900 erhöhen. Die Neuen Aktien sind, wie alle weiteren ausstehenden Aktien der Delivery Hero, vom 1. Januar 2017 an voll gewinnanteilsberechtigt sein.

Die Neuen Aktien werden im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) institutionellen Investoren zum Kauf angeboten. Die Neuen Aktien werden prospektfrei zum Börsenhandel zugelassen und in die bestehende Notierung der Delivery Hero Aktien im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.

Zeitgleich zu dem Angebot der Neuen Aktien, beabsichtigt eine Gruppe Minderheitsaktionäre, die bereits vor dem Börsengang von Delivery Hero ("IPO") an Delivery Hero beteiligt waren, bestehend aus bis zu 11 Teilnehmern (gemeinsam, "Verkäufer"), bis zu 7.800.000 bestehende Aktien von Delivery Hero ("Bestehende Aktien") zu platzieren (einem Anteil am Grundkapital von Delivery Hero von ungefähr 4,5 % entsprechend) (die Platzierung der Neuen Aktien gemeinsam mit den Bestehenden Aktien, die "Platzierung"). Die Verkäufer halten derzeit aggregiert 12,2 Millionen Aktien in Delivery Hero, was einem Anteil von ungefähr 7,1 % am Grundkapital von Delivery Hero entspricht. In dieser Platzierung werden daher insgesamt bis zu 18.300.000 Aktien angeboten.

Zum Zwecke der Platzierung, haben die Joint Bookrunner die Lock-up Vereinbarung aufgehoben, die mit Delivery Hero und den Verkäufern im Rahmen des IPO vereinbart worden waren, soweit Delivery Hero beabsichtigt Aktien auszugeben und die Verkäufer beabsichtigen Aktien im Rahmen dieser Platzierung zu verkaufen. Delivery Hero und die Verkäufer haben einer 90-tägigen Verlängerung ihrer Lock-up Vereinbarungen bis einschließlich 27. März 2018 zugestimmt. Hinsichtlich der Verkäufer beinhaltet diese Verlängerung der Lock-up Vereinbarung jegliche Aktien an Delivery Hero, die ein solcher Verkäufer aktuell hält und die nicht während der Platzierung verkauft werden. Unter der Annahme, dass die Platzierung in vollem Umfang durchgeführt wird, unterfallen 4,4 Millionen Aktien der Lock-up Verlängerung. Diese Verpflichtung unterstreicht, dass diese Aktionäre Delivery Hero weiter unterstützen. Pre-IPO Aktionäre, die an dieser Transaktion nicht teilnehmen, unterliegen weiterhin der Lock-up Vereinbarung aus dem IPO, die am 27. Dezember 2017 enden wird.

Medienanfragen



Bodo v. Braunmühl, Head of Corporate Communications, Delivery Hero



+49 (30) 544 45 9090

Investorenanfragen



Duncan McIntyre, SVP Corporate Finance & Investor Relations, Delivery Hero



+49 (30) 544 45 9072



