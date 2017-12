DGAP-Ad-hoc: Axel Springer SE / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Strategische Unternehmensentscheidung





Axel Springer SE: Axel Springer SE beabsichtigt den Verkauf ihrer Beteiligung an aufeminin S.A.





12.12.2017 / 18:46 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.







Ein Tochterunternehmen der Axel Springer SE und die Télévision Française 1 S.A. haben heute eine Vereinbarung unterzeichnet, nach welcher Axel Springer die Option eingeräumt wird, die von Axel Springer gehaltene 78,43%-Beteiligung an der aufeminin S.A. an die Télévision Française 1 S.A. zu verkaufen. Der Abschluss eines verbindlichen Verkaufsvertrags soll nach der gesetzlich erforderlichen Durchführung eines Informations- und Anhörungsverfahrens des Betriebsrats der aufeminin S.A. erfolgen. Bei der Télévision Française 1 S.A. wurde dieses Anhörungsverfahren bereits durchgeführt. Der Kaufpreis pro Aktie beträgt EUR 38,74 und insgesamt EUR 286,1 Mio. Dies entspricht einem Aufschlag von 45,7% auf den Schlusskurs zum 8. Dezember 2017. Bis zum Vollzug einer Transaktion erhöht sich der Preis pro Aktie monatlich um eine in derartigen Transaktionen übliche Verzinsung. Die aufeminin-Gruppe bietet digitale Angebote und Produktabonnements zu Themen wie Mode, Beauty, Lifestyle, Kochen und Gesundheit. Sie ist Teil des Segments Marketing Media der Axel Springer SE. Die Aktien der aufeminin S.A. sind im Compartment B der Börse Euronext Paris notiert.



Der Vollzug der Transaktion bedarf der Freigabe durch die zuständigen Kartellbehörden.



Axel Springer SE



Der Vorstand









Kontakt:



Claudia Thomé / Daniel Fard-Yazdani



Co-Heads of Investor Relations



+49 30 2591-77421/77425



ir@axelspringer.de

