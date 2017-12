DGAP-Ad-hoc: mutares AG / Schlagwort(e): Private Equity/Firmenübernahme





mutares AG: Mutares verkauft A+F Automation+Fördertechnik





14.12.2017 / 00:34 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.







Mutares veräußert das Portfoliounternehmen A+F Automation + Fördertechnik GmbH an einen Fonds des Schweizer Industriepartners CGS. Der Verkaufspreis beträgt EUR 20,5 Mio. und kann sich durch nachlaufende Zahlungen unter bestimmten Voraussetzungen (Earn-out) bis zum Jahr 2019 auf insgesamt EUR 25,0 Mio. erhöhen.





Die A+F ist ein führender Hersteller von High End- und End of Line-Verpackungsmaschinen und -systemen mit Sitz in Kirchlengern (Westfalen). Mutares hatte die A+F im November 2014 von der deutschen OYSTAR Group erworben und durch eine Sanierung neu aufgestellt.





Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:







mutares AG



Soh-Pih Mariette Nikolai



Investor Relations & Corporate Communications



Tel. +49 89 9292776-0



Fax +49 89 9292776-22

ir@mutares.de



www.mutares.de

Mutares veräußert das Portfoliounternehmen A+F Automation + Fördertechnik GmbH an einen Fonds des Schweizer Industriepartners CGS. Der Verkaufspreis beträgt EUR 20,5 Mio. und kann sich durch nachlaufende Zahlungen unter bestimmten Voraussetzungen (Earn-out) bis zum Jahr 2019 auf insgesamt EUR 25,0 Mio. erhöhen.Die A+F ist ein führender Hersteller von High End- und End of Line-Verpackungsmaschinen und -systemen mit Sitz in Kirchlengern (Westfalen). Mutares hatte die A+F im November 2014 von der deutschen OYSTAR Group erworben und durch eine Sanierung neu aufgestellt.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:mutares AGSoh-Pih Mariette NikolaiInvestor Relations & Corporate CommunicationsTel. +49 89 9292776-0Fax +49 89 9292776-22www.mutares.de













14.12.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de