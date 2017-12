DGAP-News: Ernst Russ AG / Schlagwort(e): Immobilien





Ernst Russ AG Tochter Assetando erweitert Immobilienmanagementportfolio um über 1 Mrd. EUR





Ernst Russ AG Tochter Assetando erweitert Immobilienmanagementportfolio

um über 1 Mrd. EUR



- Ausbau des Asset- und Fondsmanagements auf rund 2 Mrd. EUR



- Neuer Standort in Köln ab 1. Januar 2018



- Neben Immobilienmandaten wird auch das Management an neun Solarparks

übertragen



Hamburg, 14. Dezember 2017: Im Wege der Zusammenführung des Asset- und Fondsmanagementgeschäftes mit der Cologne Trust Real Estate GmbH und der Cologne Trust Fund Management GmbH ist es der Ernst Russ AG Tochter Assetando gelungen, das zu managende Immobilienportfolio um rd. 460.000 m² zu erweitern. Verkäufer der bisherigen Managementgesellschaft ist ein Konsortium aus Privatpersonen. Mit dem Erwerb wird das Bestandsportfolio der Assetando deutlich erweitert und durch die Übernahme von neun Solarparks weiter diversifiziert. Bei dem Immobilienportfolio handelt es sich im Wesentlichen um Fonds der in Köln ansässigen Merkens Fonds GmbH.



Das Portfolio umfasst insgesamt 23 Immobilieneinheiten in 23 Fonds und verfügt in Summe über rd. 460.000 m² Mietfläche. Alle Objekte sind in Deutschland belegen, wobei ein regionaler Schwerpunkt in Nordrhein Westfalen besteht. Die Bestandsimmobilien verfügen über bonitätsstarke Mieter mit überwiegend langfristig gesicherten Mietverträgen.



Im Rahmen der zukünftigen Zusammenarbeit wird die Assetando Anfang des Jahres 2018 eine Niederlassung in Köln eröffnen. Gemeinsam wird, neben dem deutlichen Ausbau des Asset- und Fondsmanagements, auch die Erweiterung des Property Managements angestrebt.



Die Ernst Russ AG Tochter Assetando verwaltet national und international Immobilien mit einem Volumen von insgesamt rund 2 Mrd. Euro und ist inzwischen auch bei zahlreichen Immobilienprojektentwicklungen engagiert.



"Wir freuen uns über diese Transaktion mit gut bekannten Geschäftspartnern und konnten somit unseren Geschäftsansatz im Immobilien-Managementbereich weiter ausbauen. Neben einer möglichst breiten Diversifizierung unseres Bestandportfolios ist unser Interesse auf eine stabile und nachhaltige Bewirtschaftung gerichtet - das bedeutet ein langfristiges Management der Objekte im Interesse der Investoren", so Matthias Voss, Geschäftsführer der Assetando. "Ein derartiges Geschäft erfordert viel Vertrauen unter den beteiligten Partnern. Gleichzeitig war diese Transaktion nur möglich, weil wir unsere Marktpräsenz in den vergangenen Monaten stets weiter intensiviert haben", sagt Ingo Kuhlmann, für den Immobilienbereich zuständiges Vorstandsmitglied der Ernst Russ AG. "Diese Kooperation bedeutet für die Ernst Russ Gruppe eine weitere Stärkung der strategischen Position. Darüber freuen wir uns sehr!"



Über die Ernst Russ Gruppe: Die Ernst Russ Gruppe ist ein börsengehandelter Asset- und Investmentmanager mit maritimem Schwerpunkt. Sie verfügt über eine Flotte von rund 150 Container-, Tank- und Bulkschiffen, die aktiv gemanagt oder als Fondsschiffe über Partnerreedereien betreut werden und verwaltet als Assetmanager verschiedene Objekte u. a. aus den Bereichen Immobilien, Erneuerbare Energien und Private Equity. Zum Geschäft der Ernst Russ Gruppe gehören außerdem Treuhanddienstleistungen sowie die Konzeption und Realisierung von Alternativen Investmentfonds (AIF). Die Unternehmen der Ernst Russ Gruppe betreuen aktuell ein Investitionsvolumen von ca. 6,5 Mrd. EUR in rund 200 Fonds vor allem in den Bereichen Schiff, Immobilien und Erneuerbare Energien. Das Unternehmen hat Standorte in Hamburg, Bremen, Düsseldorf und London. www.ernst-russ.de



Über die Assetando Real Estate GmbH: Die Assetando Gruppe mit Sitz in Hamburg wurde im Jahr 2012 gegründet. Schwerpunkte der Unternehmenstätigkeit sind das Fonds- und Assetmanagement und die Beratung institutioneller sowie vermögender privater Immobilieninvestoren. Ein weiterer Fokus liegt in der Betreuung und Entwicklung von Investitionen im Bereich des öffentlich geförderten Wohnungsneubaus. Geschäftsführer des Unternehmens ist Matthias Voss. Die Assetando Real Estate GmbH ist ein Tochterunternehmen der Ernst Russ AG. www.assetando.de







Kontakt:



Ernst Russ AG



Alan Alvarez



Investor Relations



Tel. +49 40 88 88 1 1800



Kontakt:

Ernst Russ AG

Alan Alvarez

Investor Relations

Tel. +49 40 88 88 1 1800

E-Mail: ir@ernst-russ.de

























