Corporate News / Frankfurt am Main, 20. Dezember 2017



flatex premium-crypto Bitcoin-Zertifikat (ISIN: DE000VL6LBC7) ermöglicht ab dem 21. Dezember 2017 Partizipation an der Bitcoin-Entwicklung



Sofortige Investition ohne technische Risiken und Hürden wie Kryptoaccount und Wallet



Gewohnt günstiger Handel zu 3,90 EUR pro Trade - ohne zusätzliche Kosten



Frankfurt am Main - Die FinTech Group AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR) bietet ab sofort die Möglichkeit, einfach und ohne Umwege auf die Kursentwicklung der Kryptowährung Bitcoin zu setzen: flatex, der beliebte Online Broker der FinTech Group, bietet als erster Broker am Markt ein Zertifikat aus der Reihe "flatex premium-crypto" auf den Kurs des Bitcoins an. Mit dem von der Bank Vontobel emittierten "Open End Partizipationszertifikat auf Bitcoin" mit der ISIN DE000VL6LBC7 können flatex-Kunden jetzt ohne technische Hürden wie Wallet und Kryptoaccount jederzeit auf den Bitcoin setzen.





"Mit dem neuen Angebot sind wir auch im Bereich Krypto-Anlagen wieder ganz klar Innovationsführer in Deutschland. Wir bieten unseren Kunden, die diese Anlageform stark nachfragen, hier einen einfachen und kostengünstigen Zugang, mit allen Vorteilen der User Experience von flatex", sagt FinTech Group AG CEO Frank Niehage.



Anfang 2017 notierte der Bitcoin-Kurs noch bei knapp 1.000 Euro, seitdem ist er auf ein Vielfaches gestiegen. Seit dem Sommer hat die Kryptowährung eine starke Kursralley erfahren. Für Kunden, die an der Bitcoin-Entwicklung partizipieren wollten, war der Zugang zur Kryptowährung häufig jedoch kompliziert, langwierig und teuer.



"Wir haben bereits im November angekündigt, dass wir unseren Kunden ohne Umwege den Zugang zu diesem innovativen Markt geben werden. Das setzten wir nun so um, wie man es von flatex gewohnt ist: einfach, schnell und günstig. Gleichzeitig arbeiten wir an weiteren Produkten in diesem Bereich", sagt FinTech Group AG CFO Muhamad Chahrour.







Die FinTech Group AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR) ist eine moderne Smart Bank. Unser wirtschaftlicher Kern ist flatex, einer der schnellst-wachsenden und modernsten Online Broker Europas: Mit mehr als 200.000 Kunden und mehr als 12 Mio. Trades pro Jahr sind wir einer der führenden Online Broker am deutschen Markt und die unangefochtene Nummer Eins in Österreich. Als letzter unabhängiger Broker garantieren wir unseren Kunden eines der breitesten und besten Produktangebote.



Mit der Einführung der digitalen flat-fee 2006 war flatex eines der ersten FinTechs. Auch heute bestätigen zahlreiche unabhängige Tests, dass unsere User Experience (UX) und User Interfaces (UI) "best of class" sind - sei es mobil oder in der Webfiliale. Unsere moderne und eigenentwickelte Technologieplattform ermöglicht es uns, jederzeit auf Marktveränderungen und Kundenwünsche unmittelbar zu reagieren. So kann flatex unseren B2C-Kunden jederzeit Top-Produkte auf einer Top-Plattform zu Top-Preisen anbieten.



Außerdem lässt sich unsere smarte Technologie leicht skalieren - deshalb bieten wir sie auch erfolgreich B2B-Kunden an: Das FinTech Group Core Banking System (FTG:CBS) ist die Standardplattform für Privat- und Spezialbanken. Das FTG:CBS bildet Technologie- und regulatorische Bankprozesse durchschnittlich 30% günstiger ab. Somit erlaubt es als Full-Service-Lösung den rund 500 deutschen Privat- und Spezialbanken, einen Technologie-Sprung zu machen, ihre Rentabilität zu verbessern und zukunftsfähig zu werden.





Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen enthalten, die durch Formulierungen wie ,erwarten", ,wollen", ,antizipieren", ,beabsichtigen", ,planen", ,glauben", ,anstreben", ,einschätzen", ,werden" oder ähnliche Begriffe erkennbar sind. Solche vorausschauenden Aussagen beruhen auf unseren heutigen Erwartungen und bestimmten Annahmen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen können. Die von der FinTech Group AG tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. Die FinTech Group AG übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.









Kontakt:



Roman Keßler



Head of Communications



FinTech Group AG



Rotfeder-Ring 5



D-60327 Frankfurt/Main



+49 (0) 69 450001 041



