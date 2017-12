DGAP-Ad-hoc: Fresenius SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges





Fresenius SE & Co. KGaA: Fresenius erwartet deutlich positive Effekte aus US-Steuerreform





22.12.2017 / 21:51 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.







Fresenius erwartet deutlich positive Effekte aus US-Steuerreform





Fresenius erwartet deutlich positive Effekte aus der heute verabschiedeten US-Steuerreform.



Das neue Gesetz, das am 1. Januar 2018 in Kraft tritt, erfordert eine Umbewertung latenter Steuerverbindlichkeiten. Daraus erwartet Fresenius für das Geschäftsjahr 2017 einen Buchgewinn von rund 90 Mio EUR. Davon entfallen rund 30 Mio EUR auf Fresenius Kabi und rund 60 Mio EUR* auf Fresenius Medical Care.



Die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2017 und einen Ausblick auf das Geschäftsjahr 2018, einschließlich der wiederkehrenden Auswirkungen der US-Steuerreform, wird Fresenius am 27. Februar 2018 vorlegen.



Fresenius SE & Co. KGaA,



vertreten durch Fresenius Management SE



Der Vorstand



Bad Homburg v.d.H., 22. Dezember 2017



* Basierend auf 31 % Anteilsbesitz der Fresenius SE & Co. KGaA an der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA



-------------------------------



Mitteilende Person:



Markus Georgi



Senior Vice President Investor Relations



T: +49 (0) 6172 608-2485



markus.georgi@fresenius.com



-------------------------------



Ende der Mitteilung

















22.12.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de