Die Geschäftsführung wurde über das Signing eines Beteiligungsverkaufs informiert. Für den Fall eines Vollzugs im laufenden Geschäftsjahr würde Fonterelli hieraus einen Ertrag von ca. 150 TEUR erzielen.







Bereits im Vorfeld hat Fonterelli an zwei Club Deals teilgenommen, darunter ein Buy & Build Konzept im Gesundheitsbereich.





Kontakt:



Dr. Andreas Beyer



Geschäftsführer



Fonterelli GmbH & Co. KGaA



Waldhornstr. 6



80997 München





www.fonterelli.de















