ADLER Real Estate AG: Neues Führungsteam steuert Wachstum und Wertsteigerung



- Tomas de Vargas Machuca und Maximilian Rienecker haben als Doppelspitze mit sofortiger Wirkung den Vorstandsvorsitz als Co-CEOs übernommen.



- Sven-Christian Frank wird weiterhin das Amt des Chief Operating Officer (COO) bekleiden.







- Aufbauend auf der erfolgreichen Internalisierung des Property Managements liegt der Fokus auf effizientem Wachstum und operativer Stärke, gesteuert durch umfassende Digitalisierung.







Berlin, 27. Dezember - Der Aufsichtsrat der ADLER Real Estate AG, Berlin, hat Tomas de Vargas Machuca und Maximilian Rienecker am 22. Dezember 2017 mit sofortiger Wirkung in den Vorstand der Gesellschaft berufen. Sie werden als Doppelspitze den Vorstandsvorsitz als Co-CEOs übernehmen.



Tomas de Vargas Machuca ist seit 2013 Vorsitzender des Executive Committees und amtierender CFO des Unternehmens. Er steuerte erfolgreich die Entwicklung der Kapitalmarktaktivitäten des Unternehmens und verbesserte kontinuierlich die Kapitalstruktur, so bewirkte er die Reduktion des LTV (von zwischenzeitlich ca. über 70% auf aktuell ca. 60%), des WACD (von ca. 4.7% im Jahr 2013 zu einem aktuellen Wert von ca. 2.7%) und trug maßgeblich dazu bei, den FFO I signifikant zu verbessern (von EUR -4,5 Mio. im Jahr 2013 auf erwartete ca. EUR 40 Mio. zum Jahresende 2017).



"Wir haben seit 2013 konsequent und hart daran gearbeitet, ADLER von einem Unternehmen mit dem Eigentum von lediglich ein paar wenigen Wohnungen auf unser aktuelles Portfolio von über 50,000 Einheiten aufzustocken. Es war nicht leicht, so erheblich zu wachsen und gleichzeitig unseren LTV und WACD sowie andere Indikatoren wie z.B. den FFO zu verbessern. Das konnten wir tun, indem wir die günstigen makroökonomischen Faktoren und die allgemeine Nachfrage nach deutschen Wohnimmobilien, sowohl auf der Fremdkapital- als auch auf der Eigenkapitalseite, nutzten", sagt Tomas de Vargas Machuca.



"Wir werden weiterhin die wichtigsten Kennzahlen des Unternehmens verbessern und in Einklang mit dem, was wir als Guidance präsentieren, bringen. Unsere erfolgreiche Anleiheemission von EUR 800 Mio. mit einem Coupon von 1,73% und unser deutlich verbessertes Rating von BB/positive outlook sind Schlüsselindikatoren für die bisherigen Verbesserungen des Unternehmens. Auch wuchs unser Immobilien-Portfolio in 2017 um ca. 8%. Wir fühlen uns verpflichtet, das Wachstum des Unternehmens durch selektive Akquisitionen zu steigern, wofür wir die Erlöse aus dem erfolgreichen Verkauf von ACCENTRO nutzen werden. Ich freue mich sehr auf diese Möglichkeit, gemeinsam mit Maximilian Rienecker, den ich seit Jahren persönlich kenne und der für das Unternehmen als Head of Corporate Finance & Strategy seit Anfang dieses Jahres tätig ist, Co-CEO zu sein."







"Wir haben die relevanten Investitionen in die verschiedenen Bereiche des Unternehmens bereits getätigt, um operative Entwicklungen nach unserem rasanten Wachstum in den letzten Jahren noch deutlich zu beschleunigen", sagt Maximilian Rienecker und ergänzt: "Durch erhöhten Fokus auf die Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette werden wir intelligente Vernetzungen schaffen, die es ADLER ermöglichen werden, effizient zu wachsen und stille Reserven zu heben. Nicht viele deutsche Wohnimmobiliengesellschaften können solch vielversprechende Perspektiven aufweisen."



Sven-Christian Frank (COO), der seit 9. Juni 2016 Mitglied des Vorstands ist, sagt: "Unsere neuen internen Property Management-Kompetenzen werden es uns ermöglichen, Mieten zu erhöhen und Leerstände kurz- bis mittelfristig zu reduzieren, so dass das ADLER Property Management sich mit den Top-Performern der Branche messen kann. Wir haben 2017 viel Zeit in die Internalisierung des Property Management investiert, damit wir unser maximales Potenzial für die kommenden Jahre erreichen können, da unsere Immobilien mehr und mehr von Mietern in den von uns fokussierten Regionen geschätzt werden. Ich freue mich darauf, mit Tomas und Maximilian weiter zu arbeiten und ADLER Real Estate weiterhin erfolgreich zu führen."



Dr. Rolf-Dieter Grass



Leiter Unternehmenskommunikation



ADLER Real Estate AG



Telefon: +49 (30) 2000 914 29

r.grass@adler-ag.com



























