Berlin, 15. Januar 2018. Die Francotyp-Postalia Holding AG, Experte für die sichere und effiziente Kommunikation, hat das im Oktober 2017 begonnene Aktienrückkaufprogramm erfolgreich abgeschlossen. Das Unternehmen hat insgesamt 398.493 Aktien oder 2,4 % des Grundkapitals zu einem Durchschnittskurs von 4,67 Euro zurückgekauft. Dies entspricht einem durchschnittlichen Gesamtbetrag von 1.859.628,35 Euro. Der Rückkauf erfolgte im Zeitraum vom 13. Oktober 2017 bis einschließlich dem 12. Januar 2018.



Mit den eigenen Aktien sollen Bezugsrechte bedient werden, die unter Aktienoptionsprogrammen ausgegeben und ausgeübt wurden bzw. werden. Damit vermeidet das Unternehmen die Ausgabe neuer Aktien. Zweck der Aktienoptionen ist die nachhaltige Verknüpfung der Interessen der Unternehmensführung und der Führungskräfte mit den Interessen der Aktionäre an der langfristigen Steigerung des Unternehmenswertes.



Der FP-Vorstandsvorsitzende Rüdiger Andreas Günther erklärt: "Mit unserer Wachstumsstrategie ACT wollen bis zum Jahr 2023 den Umsatz verdoppeln und die EBITDA-Marge auf 20 % steigern. Unsere Führungskräfte sollen am Erfolg der Gesellschaft teilhaben. Schließlich wollen wir unsere Strategie erfolgreich umsetzen und unsere Ziele erreichen."



Der Vorstand der Francotyp-Postalia Holding AG hatte mit Zustimmung des Aufsichtsrats am 9. Oktober 2017 entschieden, ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von bis zu 475.000 Aktien der Francotyp-Postalia Holding AG maximal jedoch zu einem Gesamtkaufpreis von bis zu 3,0 Millionen Euro durchzuführen.



Das Aktienrückkaufprogramm wurde auf Grundlage der Ermächtigung der ordentlichen Hauptversammlung der Francotyp-Postalia Holding AG vom 11. Juni 2015 durchgeführt. Danach ist die Francotyp-Postalia Holding AG ermächtigt, bis zum 10. Juni 2020 eigene Aktien bis zu insgesamt 10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über die Ermächtigung bestehenden Grundkapitals der Francotyp-Postalia Holding AG zu erwerben.





Über die Francotyp-Postalia Holding AG



Der FP-Konzern mit Hauptsitz in Berlin bietet Unternehmen und Behörden innovative Lösungen für die sichere Kommunikation. Neben Systemen für das Frankieren und Kuvertieren von Briefen umfasst das Angebot derzeit Dienstleistungen wie die Abholung von Geschäftspost sowie Softwarelösungen. Aus seiner mehr als 90-jährigen Unternehmensgeschichte heraus verfügt der FP-Konzern über eine einzigartige Mischung aus gewachsener Kompetenz bei der Postbearbeitung und digitalem Know-how. In vielen Industrieländern ist das Unternehmen mit eigenen Niederlassungen präsent und besitzt bei Frankiermaschinen einen weltweiten Marktanteil von mehr als zehn Prozent. Im Geschäftsjahr 2016 erwirtschaftete der FP-Konzern einen Umsatz von über 200 Mio. Euro. Bis 2023 strebt er eine Verdoppelung des Umsatzes auf rund 400 Mio. Euro an. Im Rahmen der Strategie ACT wird das Unternehmen hierzu im Kerngeschäft angreifen, zusätzliche Produkte und Services für die Kunden anbieten und die digitale Transformation vorantreiben.









