Bitcoin Group SE beteiligt sich an der Sineus Financial Services GmbH





- 50 %-Beteiligung an der Sineus Financial Services GmbH



- Mehr Sicherheit für Betrieb und Weiterentwicklung von Bitcoin.de



- Ausbau der Dienstleistungen im Bereich von Kryptowährungen sowie Cross Sellings im Bereich von Initial Coin Offering (ICO) und Wertpapieren



Herford, 16. Januar 2018 - Die Bitcoin Group SE (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9) gibt bekannt, dass am 15. Januar 2018 der Vertrag über den Erwerb von 50 % der Geschäftsanteile an der Sineus Financial Services GmbH mit Sitz im niedersächsischen Melle notariell beurkundet wurde. Der Kaufpreis liegt im unteren sechstelligen Bereich.



Die Sineus Financial Services GmbH ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) im geführten Register Unabhängiger Honorar-Anlageberater nach § 93 WpHG eingetragenes Finanzdienstleistungsinstitut mit der Erlaubnis für das Erbringen von Anlagevermittlung, Anlageberatung und Abschlussvermittlung. Als unabhängiges Finanzdienstleistungsinstitut wurde die Sineus Financial Services GmbH bereits 2001 gegründet und war damit einer der Vorreiter in der Honorarberatung, die kundenfreundliche Dienstleitungen ohne Interessenkonflikte zum Ziel hat. Mit dem Verzicht auf Provisionen von Kreditinstituten oder Fondsgesellschaften ermöglicht die Sineus Financial Services GmbH eine Steigerung der persönlichen Rendite für ihre Kunden.



Die Beteiligung ist Teil der angestrebten Wachstumsstrategie der Bitcoin Group SE, ihr Serviceportfolio mit einem Finanzdienstleister weiter auszubauen. "Auch wenn wir die seit vielen Jahren gute Zusammenarbeit mit bestehenden Partnern sehr schätzen und weiterführen möchten, waren wir unseren Aktionären und Kunden gegenüber in der Pflicht, den Betrieb und die Weiterentwicklung von Bitcoin.de jederzeit auch aus eigener Kraft gewährleisten zu können. Mit der Beteiligung an der Sineus Financial Services GmbH haben wir diese Pflicht nun erfüllt und erhalten zudem die Option, nach der Genehmigung der Transaktion durch die Aufsichtsbehörden, zukünftig auch anderen Unternehmen Dienstleistungen im Bereich von Kryptowährungen über die Sineus Financial Services GmbH anbieten zu können. Darüber hinaus prüfen wir die Möglichkeit, unseren inzwischen nahezu 700.000 Kunden bei Bitcoin.de auch regulierte Finanzinstrumente wie z. B. Token, die im Rahmen von Initial Coin Offerings (ICO) ausgegeben werden, aber auch klassische Wertpapieranlagen über die Sineus Financial Services GmbH anbieten zu können. Die gemeinsame Nutzung des Know-hows, des Produktportfolios sowie der Kundenbasis wird Synergien und Cross Selling-Möglichkeiten schaffen, die zur Beschleunigung unseres Wachstums beitragen werden", sagt Michael Nowak, geschäftsführender Direktor der Bitcoin Group SE.



Die Transaktion steht unter der aufschiebenden Bedingung der Zustimmung der relevanten Aufsichtsbehörden. Das Closing soll im ersten Halbjahr 2018 stattfinden.



Über die Bitcoin Group SE:



Die Bitcoin Group SE ist eine Holding mit Schwerpunkt auf innovativen und disruptiven Geschäftsmodellen und Technologien aus den Bereichen Cryptocurrency und Blockchain. Die Bitcoin Group SE hält 100% der Anteile an der Bitcoin Deutschland AG, die Deutschlands einzigen regulierten Handelsplatz für die digitalen Währungen Bitcoin, Bitcoin Cash und Ethereum unter Bitcoin.de betreibt.



Die Bitcoin Group SE ist im Primärmarkt der Börse Düsseldorf sowie an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (Börsenkürzel: ADE, ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9). Mehr Informationen zur Bitcoin Group SE erhalten Sie unter www.bitcoingroup.com.



