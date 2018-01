DGAP-Ad-hoc: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Jahresergebnis





Gräfelfing, 16. Januar 2018. Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG hat das Geschäftsjahr 2017 erfolgreich abgeschlossen und ihr Ergebnis im Vergleich zur Vorjahresperiode deutlich gesteigert. Gemäß den vorläufigen und ungeprüften Zahlen erzielte die Gesellschaft ein Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit in Höhe von TEUR 4.870 (i.Vj. TEUR 3.479) und einen Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 4.295 (i.Vj. TEUR 3.424). In diesen vorläufigen Zahlen ist bereits eine Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken nach § 340e Abs. 4 HGB in Höhe von TEUR 965 (i.Vj. TEUR 53) enthalten.



Der vorläufige Provisionsüberschuss der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG erhöhte sich dabei signifikant auf TEUR 5.474 (i. Vj. TEUR 3.033), das vorläufige Handelsergebnis verbesserte sich auf TEUR 16.762 (i.Vj. TEUR 12.130). Hierfür waren insbesondere steigende Wertpapierumsätze in 2017 sowie allgemein verbesserte Marktbedingungen verantwortlich. Gemäß den vorläufigen und ungeprüften Zahlen stiegen die Allgemeinen Verwaltungsaufwendungen auf TEUR 16.268 (i. Vj. TEUR 13.770). Die vorläufigen Personalkosten erhöhten sich dabei auf TEUR 6.429 (i. Vj. TEUR 4.917), die vorläufigen Anderen Verwaltungsaufwendungen auf TEUR 9.839 (i. Vj. TEUR 8.853).



Das Eigenkapital der Gesellschaft betrug zum 31.12.2017 nach vorläufigen Berechnungen TEUR 14.495 gegenüber TEUR 11.991 im Vorjahr. Die Differenz ergibt sich aus dem vorläufigen Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2017, abzüglich der in 2017 erfolgten Dividendenausschüttung in Höhe von TEUR 2.460 und einer Eigenkapitalerhöhung durch den Verkauf eigener Anteile in 2017. Der Fonds nach § 340e Abs. 4 HGB summiert sich zum 31. Dezember 2017 auf mittlerweile TEUR 5.942 gegenüber TEUR 4.978 zum 31. Dezember 2016. Der Fonds zählt aufsichtsrechtlich zum harten Kernkapital.



Die endgültigen Zahlen des testierten und festgestellten Jahresabschlusses 2017 wird die Gesellschaft voraussichtlich am 17. Mai 2018 veröffentlichen.









Kontakt:



mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG



Thomas Posovatz



Sprecher des Vorstands



Rottenbucher Straße 28



82166 Gräfelfing



Tel.: 089/85 85 2-500



Fax: 089/85 85 2-505



E-Mail: investor-relations@mwbfairtrade.com

