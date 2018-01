DGAP-Ad-hoc: Allerthal-Werke AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Vorläufiges Ergebnis





Jahresabschluss 2017/Vorläufiges Ergebnis





16.01.2018 / 18:36 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.







Jahresabschluss 2017/ Vorläufiges Ergebnis



Im Zuge der Aufstellung des Jahresabschlusses der Allerthal - Werke AG für das Geschäftsjahr 2017 zeichnet sich mit einem vorläufigen Jahresüberschuss von (ungeprüft)



rd. 4,1 Mio. EUR ein Rekordergebnis ab (Gj. 2016: Jahresüberschuss 1.689 TEUR).



Entsprechend dem Vorstandskonzept der Gesellschaft zur Verwendung des Bilanzgewinns (vgl. DGAP Corporate News vom 9.12.2013) ergibt sich damit ein voraussichtlicher Dividendenvorschlag an die diesjährige Hauptversammlung von 1,35 EUR je Stückaktie (Vj. : 0,50 EUR je Stückaktie)



Die Feststellung des Jahresabschlusses 2017 wird - nach Durchführung der Jahresabschlussprüfung durch den Wirtschaftsprüfer - in der voraussichtlich am 12. April 2018 stattfindenden Bilanzsitzung des Aufsichtsrates erfolgen.



Köln, den 16. Januar 2018



Der Vorstand





Ansprechpartner bei Rückfragen:



Alfred Schneider



Vorstand der Allerthal-Werke AG



Friesenstraße 50, 50670 Köln



Tel. (02 21) 8 20 32 - 0



Fax (02 21) 8 20 32 - 30



E-Mail: silvia.schneider@allerthal.de



Internet: www.allerthal.de

















16.01.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de