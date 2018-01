DGAP-News: ProCredit Holding AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit/Rating





ProCredit Holding AG & Co. KGaA: Jüngster Rating Report der MSCI ESG RESEARCH hebt ProCredit von "A" auf "AA" in die Kategorie der "Branchenführer" an und würdigt die stabilen Richtlinien zum Umgang mit Umwelt- und Sozialrisiken bei der Kreditvergabe





17.01.2018 / 14:58







Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





Jüngster Rating Report der MSCI ESG RESEARCH hebt ProCredit von "A" auf "AA" in die Kategorie der "Branchenführer" an und würdigt die stabilen Richtlinien zum Umgang mit Umwelt- und Sozialrisiken bei der Kreditvergabe



Frankfurt am Main, 17. Januar 2018. Das MSCI ESG Rating der ProCredit Holding AG & Co. KGaA wurde mit der Veröffentlichung des Rating Reports am 21. Dezember 2017 von "A" auf "AA" angehoben. Damit gehört ProCredit zu den Branchenführern und den Top 15% der von MSCI in der Bankenbranche weltweit bewerteten Unternehmen. Zugleich erhält ProCredit innerhalb der Bankenbranche im Vergleich zu den zehn größten Wettbewerbern die beste ESG Bewertung insgesamt.



Borislav Kostadinov, Mitglied des Vorstands der ProCredit General Partner AG (persönlich haftende Gesellschafterin der ProCredit Holding AG & Co. KGaA) erklärte: "Wir freuen uns über die Anhebung des ESG-Ratings, da sie unser kontinuierliches Streben nach herausragenden Leistungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance würdigt, die die Kernwerte unserer Bankengruppe widerspiegeln."







Kontakt:



Andrea Kaufmann, Group Communications, ProCredit Holding



Tel.: +49 69 95 14 37 138, E-Mail: Andrea.Kaufmann@procredit-group.com



Über die ProCredit Holding AG & Co. KGaA



Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA mit Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland, ist die Muttergesellschaft der entwicklungsorientierten ProCredit Gruppe, die aus Geschäftsbanken für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) mit operativem Fokus auf Südost- und Osteuropa besteht. Zusätzlich zu diesem regionalen Schwerpunkt ist die ProCredit-Gruppe auch in Südamerika und in Deutschland tätig. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Zu den Ankeraktionären der ProCredit Holding AG & Co. KGaA gehören die strategischen Investoren Zeitinger Invest und ProCredit Staff Invest (die Investment-Vehikel für ProCredit-Mitarbeiter umfasst), die niederländische DOEN Participaties, die KfW und die IFC (Weltbankgruppe). Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA unterliegt als übergeordnetes Unternehmen im Sinne des Kreditwesengesetzes der Bundesrepublik Deutschland auf Konzernebene der Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Deutsche Bundesbank. Weiterführende Informationen erhalten Sie im Internet auf der Webseite www.procredit-holding.com.



























17.01.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de