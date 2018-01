DGAP-News: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung





DEMIRE: weitere positive Effekte aus der Umsetzung der Geschäftsstrategie ​



Wesentliche Beteiligung Fair Value REIT-AG erhält vorzeitig Auseinandersetzungsguthaben von rd. EUR 10 Millionen aus der Beteiligung an Fonds BBV Immobilien-Fonds Nr. 9



Rückführung von Verbindlichkeiten über EUR 7 Millionen

Langen, 18. Januar 2018 - Die Fair Value REIT-AG, an der die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) derzeit 77,7 Prozent der Stimmrechte hält, hat zum Jahresende 2017 erfolgreich die mit Wirkung zum 31.12.2013 ausgesprochene Kündigung ihrer rund 25 prozentigen Minderheitsbeteiligung am BBV Immobilien-Fonds Nr. 9 abschließen können. Zum Jahresende 2017 erfolgte vorzeitig die abschließende Rückzahlung des festgelegten Auseinandersetzungsguthabens über rd. EUR 10 Millionen. Die Fair Value REIT-AG hat mit diesen Mitteln Darlehen über EUR 7 Millionen vorzeitig zurückgeführt. Weitere rd. EUR 3 Millionen stehen damit zusätzlich für Investitionen zur Verfügung. Die durchschnittlichen Kosten für das Darlehen betrugen 4 Prozent bei einer ursprünglichen Darlehenslaufzeit bis Februar 2019. Das Darlehen konnte dabei ohne zusätzliche Vorfälligkeitsentschädigungen zurückgeführt werden.





