24.01.2018 / 10:32 CET/CEST





ad pepper media International N.V.: Jahresumsatz erstmals über EUR 75 Mio. bei einem Rekord-EBITDA von EUR 2,2 Mio.



Nürnberg, Amsterdam, 24. Januar 2018 - ad pepper media International N.V. hat nach Vorlage vorläufiger und ungeprüfter Ergebnisse das abgelaufene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von TEUR 75.563 abgeschlossen, (2016: TEUR 61.164), was einem Anstieg von 23,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr und dem höchsten Wert seit Gründung der Gesellschaft entspricht.



Alle drei operativen Segmente befinden sich auf Rekordniveau: Das höchste prozentuale Umsatzwachstum verzeichnete das Segment ad agents. Hier lag das Plus bei 44,5 Prozent auf TEUR 17.354 (2016: TEUR 12.007). Sehr dynamisch entwickelte sich auch ad pepper. Das Umsatzplus dieses Segmentes betrug 29,5 Prozent auf TEUR 6.810 (2016: TEUR 5.258). Wesentlicher Wachstumstreiber war ebenfalls Webgains, das umsatzseitig größte Segment, welches um 17,1 Prozent auf TEUR 51.399 wuchs (2016: TEUR 43.894); bereinigt um Währungseffekte betrug das Wachstum 22,8 Prozent.



Die Bruttomarge stieg gruppenweit um 14,0 Prozent auf TEUR 18.348 (2016: TEUR 16.088); währungsbereinigt lag das Bruttomargenplus bei 16,9 Prozent. Somit konnte trotz steigender operativer Kosten, die im Wesentlichen mit Investitionen im Webgains und ad agents Segment einhergehen, mit einem EBITDA von TEUR 2.209 im Geschäftsjahr 2017 das beste operative Ergebnis seit Bestehen der Gesellschaft erzielt werden. Das Segment-EBITDA von Webgains betrug dabei TEUR 1.308 (2016: TEUR 1.540), das Segment ad agents konnte sein EBITDA um TEUR 100 auf TEUR 1.258 steigern (2016: TEUR 1.158) und das Segment ad pepper verdoppelte sein EBITDA auf TEUR 973 (2016: TEUR 485).



Die liquiden Mittel (einschließlich Wertpapierbeständen zum beizulegenden Zeitwert) stiegen deutlich auf TEUR 22.702 (31. Dezember 2016: TEUR 19.593). Es ist damit der höchste Stand an liquiden Mitteln seit dem Jahre 2010. Bankverbindlichkeiten bestehen weiterhin nicht.



CEO Jens Körner sagt: "Wir haben einen guten Jahres-Endspurt hingelegt, mit einem EBITDA allein im vierten Quartal von TEUR 1.255. Im Jahr 2017 sind wir somit erneut profitabel gewachsen und haben unsere Jahresprognose deutlich übertroffen. Im laufenden Jahr liegt unser Fokus erneut auf Wachstum und weiteren Investitionen, um unseren Marktanteil weiter auszubauen und uns mittelstristig der EUR 100 Mio. Marke beim Umsatz zu nähern."



Der Bericht für das Geschäftsjahr 2017 wird am 28. März 2018 veröffentlicht.



Kennzahlen (vorläufig und ungeprüft) 2017 gegenüber 2016:







2017

2016

Abw. in %

Umsatz

TEUR

75.563

61.164

23,5

Bruttomarge

TEUR

18.348

16.088

14,0

EBITDA

TEUR

2.209

1.748

26,4

EBIT

TEUR

1.818

1.608

13,1

EBT

TEUR

1.801

1.691

6,5

Liquide Mittel*

TEUR

22.702

19.593

15,9

Eigenkapital

TEUR

16.517

14.979

10,3







*einschließlich Wertpapierbestände zum beizulegenden Zeitwert



Für nähere Informationen:



Dr. Jens Körner (CEO)



ad pepper media International N.V.



Tel.: +49 (0) 911 929057-0



Fax: +49 (0) 911 929057-157



Email: ir@adpepper.com

















