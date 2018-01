DGAP-Ad-hoc: CompuGroup Medical SE / Schlagwort(e): Prognose





CompuGroup Medical SE: Prognose für 2018





24.01.2018





Die Planungen 2018 des CompuGroup Medical SE Konzerns wurden heute abgeschlossen. Darauf basierend gibt die Gesellschaft folgende Prognose für das Geschäftsjahr 2018 bekannt:

Die Umsatzerwartungen liegen im Bereich von 700 - 730 Millionen EUR, was einer organischen Wachstumsrate von 20 - 25 Prozent gegenüber den Erwartungen für das Jahr 2017 entspricht.



Das operative Ergebnis (EBITDA) wird im Bereich von 175 - 190 Millionen EUR erwartet und damit einer Marge von 25 - 26 %, im Vergleich zu 22 % gemäß den Erwartungen für 2017.







Die Prognose für das Geschäftsjahr 2018 basiert auf den gegenwärtigen Einschätzungen des Vorstands zu den aktuell für 2018 bestehenden Marktbedingungen und den in diesem Umfeld erwarteten Entwicklungen für die CGM Geschäftsbereiche. Insbesondere sind darin alle aktuell verfügbaren Informationen zum weiteren Roll-Out der Telematik-Infrastruktur für 2018 in Deutschland berücksichtigt worden.







Die vorläufigen Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2017 werden am 5. Februar 2018 veröffentlicht.









Für die Mitteilung verantwortliche Person: Christian B. Teig (CFO)







Kontakt:



Christian B. Teig



T +49 261 8000 6200



Email: investor@cgm.com

