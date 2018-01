DGAP-Ad-hoc: Schaltbau Holding AG / Schlagwort(e): Verkauf





Schaltbau Holding AG: Schaltbau vereinbart Verkauf von Bremssystem-Hersteller Pintsch Bubenzer an Platin1452.





24.01.2018 / 19:15 CET/CEST





München (Deutschland), 24. Januar 2018. Die Pintsch Bamag Antriebs- und Verkehrstechnik GmbH, ein Unternehmen der Schaltbau Holding AG (FWB: SLT), hat heute mit der Platin1452. GmbH den Verkauf ihrer Tochtergesellschaft Pintsch Bubenzer GmbH vereinbart. Hinter Platin1452. steht die zur schwedischen Dellner-Gruppe gehörende Dellner Brakes AB, die Pintsch Bubenzer mit Unterstützung der luxemburger Beteiligungsgesellschaft Active Ownership Capital S. à r.l. übernimmt. Pintsch Bubenzer und Dellner Brakes bieten beide hochbelastbare Industrie- und Marine-Bremssysteme an. Die heute geschlossene Vereinbarung ist das Ergebnis eines strukturierten Verkaufsprozesses. Mit dem Vollzug der Transaktion wird bis Ende Februar gerechnet.



Die Transaktion ist ein wesentlicher Meilenstein der laufenden Restrukturierung der Schaltbau-Aktivitäten: Mit der Veräußerung des Geschäfts mit Industriebremsen reduziert Schaltbau die Konzernkomplexität und konzentriert sich stärker auf sein Kerngeschäft als bedeutender Zulieferer für die Bahnindustrie. Zudem stellt Schaltbau mit den Erlösen aus der Transaktion die Finanzierung der Ende Februar anstehenden Kreditrückführungen sicher, ohne neue Fremdmittel aufnehmen zu müssen.



Bedingt durch Transaktionskosten werden noch für das Jahr 2017 Abschreibungen von unter 1 Mio. EUR auf den Beteiligungswert von Pintsch Bubenzer vorgenommen werden. Ohne Berücksichtigung dieser Sonderbelastung und des kürzlich mitgeteilten Effektes aus der Abwertung der 100%-Beteiligung an Albatros S. L. U. ("Schaltbau Sepsa") bestätigt Schaltbau das bislang in Aussicht gestellte EBIT für das Gesamtjahr 2017 in Höhe von mindestens 2 Mio. EUR bei einem Umsatz knapp unterhalb der zuletzt veröffentlichten Prognose von 520-540 Mio. EUR.



Kontakt:



Wolfgang Güssgen



Leiter Investor Relations & Corporate Communications



Schaltbau Holding AG



Hollerithstraße 5



81829 München



Deutschland



T +49 89 93005-209

guessgen@schaltbau.de

















