DGAP-Ad-hoc: Ahlers AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis





Ahlers AG: Ahlers im Geschäftsjahr 2016/17 mit planmäßigen Umsätzen und Cashflow. Konzernergebnis nach Steuern mit 1,9 Mio. EUR wegen höheren Aufwendungen und niedrigerer Rohertragsmarge unter Erwartung.





25.01.2018 / 16:23 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.







Ad-hoc-Mitteilung gemäß Artikel 17 MAR







Ahlers AG, Herford



ISIN DE0005009708 und ISIN DE0005009732



Ahlers im Geschäftsjahr 2016/17 mit planmäßigen Umsätzen und Cashflow. Konzernergebnis nach Steuern mit 1,9 Mio. EUR wegen höheren Aufwendungen und niedrigerer Rohertragsmarge unter Erwartung. Stabile Dividende von 0,15 EUR je Stamm- und 0,20 EUR je Vorzugsaktie vorgeschlagen.



Ahlers hat im vierten Quartal 2017 trotz auslaufender Aktivitäten bei Gin Tonic und im Private Label Geschäft erwartungsgemäß ein Umsatzplus von 5,7 Prozent erzielt. Für das Gesamtjahr 2016/17 wuchs das fortgeführte Geschäft damit um planmäßige 1,4 Prozent oder 3,3 Mio. EUR. Der Gesamtumsatz 2016/17 lag bei 235,9 Mio. EUR und war trotz der Aufgabe von Aktivitäten (-5,2 Mio. EUR) mit -1,9 Mio. EUR oder -0,8 Prozent weitgehend stabil (Vorjahr 237,8 Mio. EUR).



Durch höhere Aufwendungen für Kommissionierungen für das eCommerce- und Wholesale-Geschäft, Anschubkosten für das ERP-Projekt (Enterprise Resource Planning) in der GoLive Phase sowie eine niedrigere Rohertragsmarge lagen die Ergebnisse des vierten Quartals 2017 nur leicht über denen des Vorjahres. Erwartet hatte der Vorstand deutlich größere Zuwächse und deshalb wurden die Jahresziele für das EBITDA mit 8,3 Mio. EUR (Vorjahr 9,2 Mio. EUR) und das Konzernergebnis nach Steuern mit 1,9 Mio. EUR (Vorjahr 2,5 Mio. EUR) nicht erreicht. Geplant war, ein leichtes Ergebnisplus auf allen Ebenen zu erzielen. Durch niedrigere Vorräte und ein generell reduziertes Net Working Capital lag der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit dagegen mit 10,2 Mio. EUR um mehr als 100 Prozent über dem Vorjahr (4,9 Mio. EUR) und damit voll im Plan.



Der am 24. April 2018 stattfindenden Hauptversammlung will die Gesellschaft eine stabile Dividende von 0,15 EUR je Stamm- und 0,20 EUR je Vorzugsaktie vorschlagen.



Alle Zahlen sind noch vorläufig. Die endgültigen Zahlen des Geschäftsjahres 2016/17 veröffentlicht Ahlers am 28. Februar 2018. An diesem Tag wird auch die erste Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2017/18 präsentiert. Durch eingeleitete Weichenstellungen und Maßnahmen erwartet der Vorstand bereits heute für das gerade begonnene Geschäftsjahr Zuwächse bei Umsatz und Ergebnis.



Herford, 25. Januar 2018



Der Vorstand



Ahlers AG



Elverdisser Str. 313



32052 Herford









Kontakt:



Michael Zielke



Investor Relations Manager

Kontakt:Michael ZielkeInvestor Relations Manager













25.01.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de