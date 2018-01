DGAP-News: Aves One AG / Schlagwort(e): Finanzierung





Aves One AG: Kontinuierliche Optimierung der Finanzierungsstruktur - weitere USD 12,8 Mio. Refinanzierung finalisiert





30.01.2018 / 13:02







Kontinuierliche Optimierung der Finanzierungsstruktur - weitere USD 12,8 Mio. Refinanzierung finalisiert



Hamburg, 30. Januar 2018 - Die Aves One AG erhöht den Anteil an günstigen Refinanzierungsmitteln durch Banken. So wird das im Dezember 2017 erworbene Container Portfolio im Gesamtwert von rund USD 12,8 Mio. größtenteils durch die ABN Amro Lease finanziert.



Das durch ABN Amro Lease finanzierte Container Portfolio mit insgesamt 3.300 neuwertigen Einheiten (6.600 TEU) ist langfristig mit Mietverträgen zwischen 5 und 8 Jahren ausgestattet. Mieter der Container sind namhafte Reedereien.



"Das operative Geschäft läuft sehr zufriedenstellend. Die Optimierung der Refinanzierung ist eine große Stellschraube, mit der wir die Profitabilität relevant steigern können. 2018 legen wir einen großen Fokus auf dieses Thema. Der jetzt abgeschlossene Vertrag mit ABN Amro Lease ist im Geschäftsjahr 2018 der erste Schritt, um diese Optimierung weiter voranzutreiben", so Jürgen Bauer, Vorstand der Aves One AG.



Über die Aves One AG:



Die Aves One AG ist ein im Prime Standard börsennotiertes Unternehmen mit Sitz in Hamburg. Der Konzern investiert in die Bestandshaltung von langlebigen Logistik-Assets, insbesondere in die Geschäftsbereiche Rail, Container und Logistik-Immobilien. In den vergangenen zwei Jahren konnte Aves den Bestand an Logistik-Assets mehr als verdoppeln. Durch weitere Zukäufe soll der Wachstumskurs konsequent fortgesetzt werden.



Weitere Informationen: www.avesone.com



Kontakt



Aves One AG



Jürgen Bauer, Vorstand



T +49 (40) 696 528 350



F +49 (40) 696 528 359



E ir@avesone.com



























Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



