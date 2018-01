DGAP-Ad-hoc: Adler Modemärkte AG / Schlagwort(e): Gewinnwarnung/Jahresergebnis





Adler Modemärkte AG: Deutliches Ergebniswachstum, aber unterhalb der Erwartungen - Free Cashflow erreicht mehr als EUR 35 Mio.





30.01.2018 / 15:13 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.







Haibach bei Aschaffenburg, 30. Januar 2018: Die Adler Modemärkte AG konnte in 2017 nach Vorlage vorläufiger, untestierter Zahlen beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) eine Verbesserung von 7% auf rund EUR 25 Mio. erzielen (2016: EUR 23,3 Mio.). Dies gelang, obwohl sich die Rahmenbedingungen für den deutschen Textileinzelhandel auch im vierten Quartal des Berichtsjahres weiter verschlechtert haben. Daher konnte das Unternehmen die eigenen Vorgaben einer Verbesserung des operativen EBITDA auf EUR 27-30 Mio. nicht erreichen. Der Konzernumsatz lag mit EUR 525,8 Mio. um rund 3% unter dem Vorjahreswert (EUR 544,6 Mio.).

Haibach bei Aschaffenburg, 30. Januar 2018: Die Adler Modemärkte AG konnte in 2017 nach Vorlage vorläufiger, untestierter Zahlen beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) eine Verbesserung von 7% auf rund EUR 25 Mio. erzielen (2016: EUR 23,3 Mio.). Dies gelang, obwohl sich die Rahmenbedingungen für den deutschen Textileinzelhandel auch im vierten Quartal des Berichtsjahres weiter verschlechtert haben. Daher konnte das Unternehmen die eigenen Vorgaben einer Verbesserung des operativen EBITDA auf EUR 27-30 Mio. nicht erreichen. Der Konzernumsatz lag mit EUR 525,8 Mio. um rund 3% unter dem Vorjahreswert (EUR 544,6 Mio.). Kurz vor Jahresende ist es ADLER wie avisiert gelungen, die zweite Tranche der Immobilienverkäufe in Österreich erfolgreich abzuschließen. Dank der mit diesen Transaktionen realisierten Einmalerträge und unter Berücksichtigung gegenläufiger Sonderbelastungen aus Restrukturierungen, konnte das Unternehmen somit positive Ergebniseffekte von insgesamt rund EUR 6 Mio. realisieren. Hierdurch erreicht das ausgewiesene EBITDA des Konzerns einen Wert von rund EUR 31 Mio. (+33% gegenüber 2016). Der Free Cashflow von ADLER wurde im Berichtsjahr von EUR 11,3 Mio. auf mehr als EUR 35 Mio. verbessert. Entsprechend stieg die Position der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 31. Dezember 2017 deutlich von EUR 42,8 Mio. auf über EUR 63 Mio.



Damit verfügt ADLER über eine sehr solide finanzielle und bilanzielle Grundlage, um den Konzern wieder auf den mittel- bis langfristig angestrebten profitablen Wachstumskurs zurückzubringen. Der Vorstand wird die neue Unternehmensstrategie und die damit einhergehenden Maßnahmen bis spätestens Mitte März 2018 bekanntgeben.



Den testierten Jahresabschluss und den Geschäftsbericht über das Jahr 2017 wird ADLER am 15. März 2018 veröffentlichen.





Kontakt:



Adler Modemärkte AG



Investor Relations



Katrin Schreyer



Tel.: +49 6021 633 1828



E-Mail: investorrelations@adler.de

Kontakt:Adler Modemärkte AGInvestor RelationsKatrin SchreyerTel.: +49 6021 633 1828E-Mail: investorrelations@adler.de













30.01.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de