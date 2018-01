DGAP-Ad-hoc: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Vertrag/Prognoseänderung





Pierre-Emerick Aubameyang unmittelbar vor Wechsel zu Arsenal London





31.01.2018 / 11:57 CET/CEST





Der Spieler Pierre-Emerick Aubmeyang ("Spieler") steht unmittelbar vor einem Wechsel von der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA ("BVB") zum Arsenal Football Club PLC ("Arsenal FC").







Hierüber haben beide Clubs heute eine grundsätzliche Einigung erzielt. Arsenal FC wird dem BVB eine fixe Transferentschädigung in Höhe von 63,75 Mio. EUR (drei und sechzig Millionen sieben hundert und fünfzig tausend Euro) zahlen.







Die vertragliche Dokumentation der heutigen Einigung soll umgehend abgeschlossen werden. Die formale Abwicklung des Transfers steht noch unter dem Vorbehalt der ordnungsgemäßen Abwicklung des Transfers gemäß der Bestimmungen des FIFA Transfer Matching Systems (FIFA TMS) bis spätestens zum Ablauf des 31. Januar 2018 (Ende der FIFA Winter Transferperiode der Saison 2017/2018).







Mit der Realisierung dieses Transfergeschäftes erwartet die Geschäftsführung auf der Grundlage der derzeitigen Planungen bereits jetzt einen Gesamtumsatz von deutlich mehr als 500,0 Mio. EUR und ein Jahresüberschuss in mittlerer zweistelliger Millionenhöhe für das gesamte Geschäftsjahr 2017/2018 (Ende zum 30. Juni 2018). Die bisherige - im Geschäftsbericht 2016/2017 (siehe hier im Lagebericht, Seite 65) veröffentlichte - Gewinnprognose eines niedrigen einstelligen Millionengewinns wird damit nicht mehr aufrecht erhalten.







Dortmund, 31. Januar 2018







Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA



Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH







