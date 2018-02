DGAP-News: Software AG / Schlagwort(e): Personalie





31.01.2018







SOFTWARE AG ERNENNT SANJAY BRAHMAWAR ZUM NEUEN VORSITZENDEN DES VORSTANDS

- Bestellung ab 01. August 2018

- Sanjay Brahmawar tritt Nachfolge von Karl-Heinz Streibich an

Darmstadt, 31. Januar 2018 - Der Aufsichtsrat der Software AG hat in seiner heutigen Sitzung Sanjay Brahmawar (47) zum 01. August 2018 für fünf Jahre zum neuen Vorsitzenden des Vorstands (Chief Executive Officer) der Software AG bestellt. Brahmawar tritt die Nachfolge von Karl-Heinz Streibich (65) an, der nach mehr als 14 Jahren an der Unternehmensspitze nach Erreichen der Altersgrenze turnusgemäß ausscheiden wird.

"Die Software AG hat in den letzten 14 Jahren unter der Führung von Karl-Heinz Streibich den größten Wandel in ihrer fast 50-jährigen Unternehmensgeschichte vollzogen. Er hat den Technologiekonzern durch den Aufbau des weltweiten Digitalgeschäfts auf ein zukunftssicheres zweites Standbein gestellt - im Interesse unserer Kunden und zum Wohle unserer 4.600 Mitarbeiter weltweit. Dieser Leistung gebührt unser größter Dank und Respekt", sagte Dr. Andreas Bereczky, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Software AG.

"Gleichzeitig sind wir sehr glücklich, mit Sanjay Brahmawar einen ausgewiesenen Experten im internationalen IT-Geschäft gefunden haben, der dafür sorgen wird, dass die Software AG auch in Zukunft in einem dynamischen und wettbewerbsintensiven Markt mit kurzen Innovationszyklen eine aktive Gestaltungsrolle einnehmen wird. Mit Sanjay Brahmawar gewinnt die Software AG einen Spitzenmanager, der seit mehr als 18 Jahren in der Technologiebranche überaus erfolgreich tätig ist. Während dieser Zeit hat er in unterschiedlichen Führungspositionen eindrucksvoll unter Beweis gestellt, technologisches Know-How mit unternehmerischem Handeln zu kombinieren. Seine Aufgabe bei der Software AG wird es sein, gemeinsam mit dem erfolgreichen Management-Team die internationale Technologieführerschaft zu verteidigen und weitere Marktanteile in den Zukunftsfeldern Digitalisierung, Industrie 4.0 und Artificial Intelligence zu gewinnen", so Bereczky weiter.

"Mit Sanjay Brahmawar ist die Software AG hervorragend aufgestellt, um die Position als Vorreiter der digitalen Transformation weiter auszubauen und gemeinsam mit unseren Kunden, Partnern und Mitarbeitern, innovative Projekte für das digitale Zeitalter umzusetzen", sagt Karl-Heinz Streibich, Vorsitzender des Vorstandes der Software AG.

Sanjay Brahamwar ist aktuell als Geschäftsführer bei IBM Watson Internet of Things am Standort München aktiv. Dort verantwortet er den weltweiten Software-Umsatz mit Fokus auf Datenanalyse und Künstliche Intelligenz. Zuvor war er als Geschäftsführer von IBM Consulting Services in London tätig, wo er das Geschäft mit sämtlichen Mandaten im Europäischen Industriesektor verantwortete (Öl- und Gas, Automobil, Luftfahrt, Elektronik und Maschinenbau). Sanjay Brahmawar hat in der Vergangenheit mehrfach eindrucksvoll bewiesen, die Unternehmensaktivitäten sowohl umsatz- als auch margenseitig zu steigern. Er hat einen internationalen und multikulturellen Hintergrund mit Lebensstationen in Deutschland, England, Holland, Belgien, Finnland und Indien. Sanjay Brahmawar ist in Indien geboren und hat die belgische Staatsbürgerschaft. Er lebt mit seiner Familie in der Nähe von München und ist in seiner Freizeit begeisterter Läufer und Fahrradfahrer.

Über Software AG

Die Software AG (Frankfurt TecDAX: SOW) unterstützt die digitale Transformation von Unternehmen. Mit der Digital Business Platform der Software AG können Unternehmen besser mit Kunden interagieren, ihre Geschäftsmodelle weiterentwickeln und neue Marktpotenziale erschließen. Im Bereich Internet der Dinge (IoT) bietet die Software AG ihren Kunden führende Lösungen zur Integration, Vernetzung und zum Management von IoT-Komponenten sowie zur Analyse von Daten und zur Vorhersage von zukünftigen Ereignissen auf Basis künstlicher Intelligenz. Die Digital Business Platform basiert auf Technologieführerschaft und jahrzehntelanger Expertise bei Softwareentwicklung und IT. Die Software AG beschäftigt über 4.500 Mitarbeiter, ist in 70 Ländern aktiv und erzielte 2017 einen Umsatz von 879 Millionen Euro.

